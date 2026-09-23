کد خبر: 1381121
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
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سید عمار حکیم: حشد شعبی برآمده از فتوای مرجعیت عالیقدر بود

عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق، در دیدار از مقر نیروهای حشد شعبی در استان بابل، تأکید کرد که حشد شعبی نیرویی برآمده از فتوای مبارک مرجعیت عالیقدر بود.

جوان آنلاین: سیدعمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق، در دیدار از مقر نیروهای حشد شعبی در استان بابل، تأکید کرد که حشد شعبی نیرویی برآمده از فتوای مبارک مرجعیت عالیقدر بود.

به گزارش مهر، وی در این دیدار تأکید کرد که حشد شعبی نیرویی قدرتمندتر از چالشی بود که عراق در آن مقطع تاریخی با آن مواجه شد و یادآور شد که در آن دوره تهدید تروریستی به اطراف بغداد رسیده بود و افزود که میان تروریسم و حزب بعث رابطه همکاری برقرار بود.

حکیم با اشاره به تأثیر فتوای مبارک مرجعیت و خون‌های پاکی که ریخته شد و غیرت عشایر عراقی در بازیابی و آزادسازی زمین‌ها از چنگ تروریسم و حفاظت از عراق، بر ضرورت حفاظت از حشد و تصویب قانون تفصیلی و نیز قانون بازنشستگی حشد الشعبی و نهادینه‌سازی آن و ادامه آموزش و تسلیح آن و حفظ آمادگی دائمی آن تأکید کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین خواستار رسیدگی به خانواده‌های شهدای حشد و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ثبت خاطرات و اسناد ایشان شد تا یاد آنان موجب افتخار و عزت نسل‌های آینده باشد.

حکیم در ادامه تأکید کرد که حل مسئله سلاح خارج از چارچوب حکومت از طریق تحویل این سلاح به سازمان حشد شعبی در مقام یک نهاد امنیتی رسمی و عنصر مهم در معادله امنیت عراق خواهد بود و افزود که مسئولیت حفاظت از حشد و جلوگیری از تأثیر تمایلات شخصی بر آن مسئولیت خود نیروهای حشد شعبی است.

وی تأکید کرد که حشد شعبی باید برای خدمت به مردم تلاش کند و انجام کارهای خیر در جامعه و یاری نیازمندان را سرلوحه کار خود قرار دهد و افزود که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پشتیبان حشد شعبی پایگاه مردمی آن است.

برچسب ها: عمار حکیم ، حشد الشعبی ، مرجعیت فقیه
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