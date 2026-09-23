محمد رعد: حزب الله و جنبش امل در بهترین شرایط خود قرار دارند

جوان آنلاین: محمد رعد نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در گفتگو با وبسایت «المدن» هرگونه بحث درباره انحصار سلاح را مشروط به عقبنشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان، توقف تجاوزات و استقرار ارتش لبنان در جنوب رود لیطانی دانست و گفت که اگر این اتفاقات صورت گیرد، میتواند زمینهساز توافق بر سر یک استراتژی دفاع ملی جامع باشد.
ه گزارش مهر، رعد با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با رژیم صهیونیستی ، آمادگی خود را برای برخورد مثبت با هرگونه توافقی که تضمینکننده عقبنشینی و توقف اقدامات خصمانه باشد، اعلام کرد؛ با این شرط که این توافق از طریق مذاکرات غیرمستقیم و بدون ارائه امتیاز به دشمن صورت گیرد.
وی همچنین از جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، خواست تا به قانون اساسی و سند وفاق ملی پایبند بوده و بر حفظ وحدت ملی تأکید ورزد.
رعد در موضوع سیاست خارجی بر استحکام روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت که ایران بر قرار گرفتن مسئله لبنان به عنوان اولین بند اجرایی در یادداشت تفاهم اسلامآباد پافشاری میکند.
وی با تأکید بر اینکه حزبالله و جنبش امل «در بهترین وضعیت خود هستند»، گفت که مقاومت اسلامی در حساسترین و دقیقترین شرایط، حماسهای شهادتطلبانه در برابر تجاوزات رقم زد.
محمد رعد افزود: برخی روی تسلیم شدن حزب الله حساب کرده بودند و دشمن صهیونیستی و متحدانش تصور میکردند حزب الله شکست خواهد خورد. جریان حاکم بر لبنان نیز تلاش داشت مقاومت را به سمت مشارکت در سازوکار اجرای گامهای «توافق چارچوب» سوق دهد، اما تمامی این محاسبات با شکست مواجه شد.
وی با اشاره به تحولات ارتفاعات علی الطاهر گفت که درسهای میدانی «علیالطاهر» در الگوی مقابله مستمر با دشمن بسیار مهم است و تردیدی نیست که اسرائیلیها در برابر معماهای این عملیات درنگ خواهند کرد؛ از آنجا که ما تمایلی به گشودن این معماها برای دشمن و دوستانش نداریم، در این دوره ابهام را ترجیح دادیم و در آینده، بزرگیِ مردان مقاومت در عملیات علیالطاهر و دقت در هماهنگی با عملکرد آنها، آشکار خواهد شد.
وی افزود: «هنگامی که عقبنشینی دشمن محقق شود، تجاوزاتش متوقف گردد و ارتش برای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ در خصوص جنوب لیطانی آماده شود، آنگاه مقدمات لازم برای بحث درباره انحصار سلاح و نقش مقاومت در دفاع ملی مطابق با آنچه در بحث استراتژی جامع ملی مورد توافق قرار میگیرد، فراهم خواهد شد.