کد خبر: 1381118
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
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هشدار نسبت به وزش باد خیلی شدید در تهران

هواشناسی استان تهران اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا خیلی شدید در استان هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد آورده است: پنجشنبه و جمعه (۲ و ۳ مهر) در مناطق شمالی به‌ویژه ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و جمعه تا شنبه (۳ و ۴ مهر) در مناطق غربی و جنوبی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کیفیت هوا در مناطق مرکزی جنوبی و غربی استان و شهر تهران، امکان انتقال موقت گرد و خاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی و غربی دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، احتیاط در جاده‌های کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، خودداری از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک، احتیاط در طبیعت گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران فردا (۲ مهر) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد،‌گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای   ۳۶ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۳ مهر) صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی استان تهران ، وزش باد شدید ، هشدار هواشناسی
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