موجودی حساب بانکی شهید زهرا حدادعادل چقدر بود؟

پدر شهید زهرا حدادعادل گفت: در حساب دخترم ۲۰ میلیون تومان سپرده ثابت و حدود ۳۵ میلیون تومان نیز حقوق همان ماه یا باقی‌مانده حقوق ماه قبل برای هزینه‌های زندگی وجود داشت.

جوان آنلاین: «غلامعلی حدادعادل» پدر شهید زهرا حدادعادل همسر رهبر معظم انقلاب اسلامی در روایتی با اشاره به سبک زندگی دختر شهیدش اظهار داشت: حدود شش ماه پس از شهادت دخترم، تصمیم گرفتم بدانم چه میزان موجودی در حساب بانکی او وجود دارد.

به گزارش دفاع پرس، وی افزود: حساب زهرا در بانکی نزدیک مدرسه محل فعالیتش بود. از بانک خواستم موجودی حساب او را اعلام کنند. در حساب او ۲۰ میلیون تومان سپرده ثابت و حدود ۳۵ میلیون تومان نیز حقوق همان ماه یا باقی‌مانده حقوق ماه قبل برای هزینه‌های زندگی وجود داشت.

حدادعادل ادامه داد: این تمام موجودی این خانم ۴۶ ساله بود که پس از ۲۸ سال زندگی، همراه همسر و سه فرزندش در یک آپارتمان ۱۰۰ متری زندگی می‌کرد.

وی با اشاره به روحیه دخترش نسبت به مسائل مادی و شهرت اظهار کرد: نگاه او به دنیا چنین بود و مانند خود آقا مجتبی، از شهرت، مطرح شدن، جلو افتادن و اینکه دیگران او را بشناسند، گریزان بود.

پدر شهیده زهرا حدادعادل همچنین با اشاره به گمنامی دخترش پس از شهادت گفت: بعد از شهادتش حتی عکس او را نداشتند و هنگام شهادت عکس خانم‌های دیگری را به عنوان عکس زهرا حدادعادل منتشر کرده بودند.

وی افزود: او مقید بود که آنچه را لازم است در بیت رهبری رعایت کند، رعایت می‌کرد.

حدادعادل در پایان گفت: ما خدا را شکر می‌کنیم و راضی به رضای خدا هستیم. برای ما آنچه اهمیت دارد، اصل انقلاب و برپایی و حفظ اصل انقلاب است.