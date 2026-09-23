چمران: پیشرفت امروز ایران نتیجه تلاش دانش ‌آموزان دیروز است

رئیس شورای شهر تهران با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، بر نقش علم و دانش در پیشرفت و اقتدار کشور تأکید کرد.

جوان آنلاین: مهدی چمران، در بازدید از دبیرستان البرز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با گرامیداشت یاد و نام شهدای بزرگ، فرماندهان، دانشمندان شهید و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در جریان جنگ تحمیلی سوم به دست آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند، آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس را به دانش ‌آموزان تبریک گفت.

به گزارش مهر، وی با اشاره به حمله رژیم بعث عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به خاک ایران، اظهار کرد: ملت ایران هشت سال در برابر دشمن ایستادگی کرد و با وجود تقدیم شهدای فراوان و جانبازانی که هنوز در میان ما هستند، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک میهن در اختیار دشمن باقی بماند.

چمران افزود: در آن دوران همه اقشار جامعه از جمله زنان، مردان، دانش ‌آموزان، دانشجویان، کارگران، معلمان و کارکنان، در کنار نیروهای مسلح داوطلبانه به جبهه‌ها شتافتند و مقاومت ملت ایران به پیروزی انجامید.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مقاومت مردم در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر نیز گفت: ملت ایران با اتحاد، انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان اجازه ندادند کشور دچار آسیب شود؛ مردمی که در میادین شهر، در مرزها و آب‌های خلیج فارس با غیرت و شجاعت ایستاده‌اند. آغاز این مسیر از مدارس بوده و پیشرفت کشور نتیجه علم و دانش است.

چمران با یادآوری اینکه در ابتدای جنگ حتی سلاح کافی برای دفاع وجود نداشت، افزود: امروز ایران به فناوری‌هایی دست یافته که موشک‌های آن قابل رهگیری نیست و حتی آمریکا از پهپادهای ایرانی الگو برداری می‌کند.

وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «آنکه علم داشته باشد بر همه جا سلطه می‌یابد»، خطاب به دانش‌آموزان گفت: باید با قدرت در مسیر علم و دانش حرکت کنید و افتخار کشور در برابر دشمن باشید.

رئیس شورای شهر تهران در پایان با اشاره به شهادت دانشمندان برجسته کشورمان به دست آمریکا، تاکید کرد: ایران دانشمندان دیگری دارد که آینده ‌ساز این سرزمین خواهند بود و به ‌زودی پیروزی ملت ایران بر آمریکا و اسرائیل جشن گرفته خواهد شد.