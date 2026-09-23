جوان آنلاین: سردار سرتیپ ابن‌الرضا با بیان اینکه اول مهر فقط آغاز یک سال تحصیلی جدید نیست، بلکه شروع یک سال تازه برای یاد گرفتن، تجربه کردن و ساختن آینده است، اظهار کرد: شاید امروز برای دانش‌آموزان مهم‌ترین اتفاق، باز شدن دوباره درهای مدرسه و دیدن معلمان و دوستانشان باشد، اما از نگاه ما اتفاق مهم‌تری در حال رخ دادن است و آن، نزدیک شدن هر یک از دانش‌آموزان به ساختن آینده خود و آینده ایران است.

به گزارش مهر، وی افزود: هر کدام از شما که امروز روی صندلی مدرسه نشسته‌اید، چند سال دیگر می‌توانید پزشک، مهندس، معلم، پژوهشگر و دانشمند باشید و شاید یکی از شما روزی در یک آزمایشگاه، فناوری‌ای را تولید کند که امروز حتی تصور آن برای ما دشوار باشد و یکی از مسائل مهم کشور را حل کند.

سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر پیوند میان مدرسه، دانشگاه و صنعت دفاعی تصریح کرد: ما در وزارت دفاع، مدرسه و دانشگاه را از صنعت دفاعی جدا نمی‌دانیم؛ پشت هر فناوری، هر محصول و هر دستاوردی، ابتدا یک سؤال علمی، یک ایده و یک ذهن خلاق وجود دارد.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما فقط دانش‌آموز امروز نیستید، بلکه سرمایه انسانی و علمی فردای ایران هستید و ایران برای پیشرفت به همه استعدادهای فرزندان خود نیاز دارد.

وی با اشاره به حضور زنان و دختران ایرانی در عرصه‌های علمی، پژوهشی، مهندسی، فناوری، مدیریت و تولید در صنعت دفاعی افزود: هیچ محدودیتی نباید مانع شکوفایی استعدادهای فرزندان این سرزمین شود و شما می‌توانید هم خانواده را بسازید و هم جامعه را و هم در خانواده نقش‌آفرین باشید و هم در ساختن آینده کشور سهیم شوید.



سرپرست وزارت دفاع در ادامه با اشاره به هدف قرار گرفتن مدارس در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: نمی‌توانم از مدرسه‌هایی نگویم که در جریان جنگ، به جای آنکه پناهگاه علم و آینده باشند، خودشان هدف حمله دشمن قرار گرفتند؛ در جنگ اخیر یکی از تلخ‌ترین اتفاقات، حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه در میناب و شهادت ۱۰۸ دانش‌آموز بود.



وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز شهدای دانش‌آموز داشتیم؛ از جمله دانش‌آموزانی که در مدارس و همچنین در بلوک ۱۲ شهرک شهید چمران به شهادت رسیدند و این شهدا مربوط به مدارس وزارت دفاع بودند.

سردار ابن‌الرضا با بیان اینکه شهدای دانش‌آموز نوجوانانی شبیه دانش‌آموزان امروز بودند، گفت: آنها آرزوهای بزرگ، استعدادهای فراوان و رویاهای دوست‌داشتنی داشتند؛ درس می‌خواندند، دوست داشتند، خانواده داشتند، با دوستانشان می‌خندیدند و برای آینده آرزوهایی داشتند.

وی تأکید کرد: باید فرصت زندگی کردن، امنیت داشتن، علم و مدرسه را بدانیم و برای ساختن آینده‌ای تلاش کنیم که هیچ کودک و نوجوانی از درس خواندن و رویا داشتن محروم نباشد.

سرپرست وزارت دفاع قدرت واقعی هر کشور را در گرو انسان‌های بااراده، امیدوار و باانگیزه دانست و گفت: انسان‌ها می‌توانند با علم و دانش، فناوری، خلاقیت، امید و اراده، سرنوشت کشور را رقم بزنند و آن را بسازند.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به تجربه جنگ خاطرنشان کرد: تجربه جنگ به ما یادآوری کرد که باید همیشه یاد بگیریم، نوآوری کنیم، خودمان را ارتقا دهیم و برای تهدیدات آینده آماده باشیم، اما یک نکته مهم‌تر وجود دارد و آن اینکه آینده را نباید فقط منتظر ماند تا از راه برسد؛ باید آن را تجسم کرد، پروراند و ساخت.

وی ادامه داد: ساختن آینده از همین امروز آغاز می‌شود. ما در صنعت دفاعی به دنبال پر کردن صندلی‌ها نیستیم؛ به دنبال ساختن آینده‌ایم و برای ساختن آینده، به ذهن‌هایی نیاز داریم که بتوانند چیزی را ببینند که هنوز دیگران ندیده‌اند.

سرپرست وزارت دفاع خطاب به دانش‌آموزان گفت: این ذهن‌های خلاق همین‌جا هستند؛ در همین مدارس، همین کلاس‌ها و همین جمع‌های دانش‌آموزی. نسل شما با مسائل جدیدی روبه‌رو خواهد شد و برای مسائل جدید به راه‌حل‌های جدید نیاز دارد؛ پس سؤال بپرسید، کنجکاو باشید، تحقیق کنید، اشتباه کنید و دوباره تلاش کنید و از متفاوت فکر کردن نترسید.



وی افزود: ایران آینده به فرزندانی نیاز دارد که مسئله را ببینند، سؤال بپرسند و برای آن راه‌حل پیدا کنند.

سردار ابن‌الرضا با تأکید بر ضرورت ساختن ایران قوی گفت: شما قرار نیست فقط آینده ایران را ببینید؛ شما قرار است آینده ایران را بسازید

یکی از کلیدواژه‌هایی که در سخنان رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده، «ایران هرچه قوی‌تر» است؛ ایران قوی‌تر یعنی کشوری که مردمش با عزت، سربلندی و رفاه زندگی کنند، جوانانش با خیال آسوده درس بخوانند، دانشمندانش بتوانند علم و فناوری تولید کنند و هیچ قدرتی نتواند آینده این سرزمین را به جای مردمش تعیین کند.

وی ادامه داد: این موضوع مستقیماً به شما مربوط است. ایران قوی‌تر فقط با کارخانه و تجهیزات ساخته نمی‌شود؛ ایران هرچه قوی‌تر با دانش‌آموز قوی، دانشگاه قوی، دانشمند قوی، معلم توانمند و نیروی انسانی خلاق ساخته می‌شود. بنابراین ایران قوی‌تر فقط یک شعار نیست؛ یک مسیر است و شروع این مسیر می‌تواند همین کلاس درس و همین روز اول مهر باشد.

سرپرست وزارت دفاع در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، جانبازان و ایثارگران، برای دانش‌آموزان در مسیر ساختن ایران قوی آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم شما در این مسیر زیبا، با علم، امید، اراده و تلاش، آینده‌ای روشن برای خودتان و کشور عزیزمان بسازید.