حملات هوایی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن

جوان آنلاین: عربستان سعودی در تداوم حملات خود به مناطق مسکونی و غیرنظامی در یمن، امروز چهارشنبه استانهای الحدیده و تعز را هدف حملات هوایی قرار داد.
وزارت بهداشت دولت صنعا اعلام کرد که در جریان حملات هوایی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف یمن، ۲۴ غیرنظامی شهید و زخمی شدند. این وزارتخانه همچنین از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواست به مسئولیتهای خود عمل کنند و به سکوت و همراهی با جنایات عربستان پایان دهند.
در همین حال، رسانههای یمنی از تجاوز جدید عربستان سعودی به مناطق مرزی در استان صعده خبر دادند. شبکه المسیره گزارش داد که عربستان سعودی شهرستان مرزی الظاهر در استان صعده را هدف حمله موشکی قرار داده است.
بر اساس گزارش خبرنگار المسیره در صعده، حملات موشکی سعودی همچنین شهرستان «حیدان» را هدف قرار داده و حملات موشکی شهرستان مران نیز از سر گرفته شده است.
یمن از سال ۲۰۱۵ درگیر جنگی ویرانگر است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در آن نقش محوری دارد. استانهای الحدیده و تعز از کانونهای اصلی درگیریها بوده و بارها هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند.
عربستان سعودی سالهاست یمن را در محاصره همهجانبه قرار داده و این محاصره، زندگی مردم یمن را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. محاصره دریایی، هوایی و زمینی، ورود کالاهای اساسی، دارو و سوخت به یمن را با محدودیتهای شدید روبهرو کرده و بحران انسانی بیسابقهای را در این کشور رقم زده است.
مردم یمن در سالهای گذشته بارها با تجمعات و اعتراضات مردمی، خواستار رفع کامل محاصره و پایان یافتن حملات عربستان شدهاند. نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری نیز بارها نسبت به پیامدهای انسانی این محاصره هشدار داده و آن را نقض حقوق بشردوستانه توصیف کردهاند.
با این حال، حملات و محاصره ادامه دارد و غیرنظامیان یمنی، از جمله زنان و کودکان، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل میشوند.