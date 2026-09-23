اطلاعات مأموران اف بی آی هک شد

یک گروه اخاذی سایبری به نام «شاینی هانترز» اعلام کرد به اف بی آی نفوذ و داده های تعداد زیادی از کارمندان فعلی و سابق آن را سرقت کرده است.

جوان آنلاین: اف بی آی نیز اعلام کرد از ادعاها در خصوص فعالیت غیرمجازی که روی FBIjobs.gov تاثیرگذاشته مطلع و هم اکنون مشغول تحقیق درباره آن است.

شاینی هانترز در بیانیه ای که در وب تاریک پست شد و همچنین طی چت با رویترز اعلام کرد در مواجهه با آنکه اف بی آی در می ۲۰۲۶ روش های این گروه را توضیح داده و به قربانیان توصیه کرد باج نپردازند، این سازمان را هدف گرفته است.

این گروه هکری مدعی است داده های تقریبا تمام ماموران اف بی آی و هر فردی که تقاضانامه شغلی در این سازمان پر کرده را سرقت کرده است. شاینی هکرز به عنوان مدرک اسکرین شات های از وب سایت شغلی اف‌بی‌آی که مورد خرابکاری قرار گرفته را همراه چیزی که ادعا می کردند اطلاعات حدود پنج هزار کارمند است را به عنوان نمونه داده سرقت شده، منتشر کردند.

رویترز قادر به صحت سنجی اسکرین شات نیست اما سایت شغلی این وب سایت نیز دچار اختلالاتی شده است.