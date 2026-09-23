هشدار رئیس شورای اروپا درباره الحاق کرانه باختری

جوان آنلاین: آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا هشدار داد تحولات جاری در کرانه باختری اشغالی از جمله «الحاق عملی» این منطقه چشمانداز تحقق راهحل دو دولتی را تهدید میکند.
کوستا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و در جریان نشستی درباره راهحل دو دولتی و طرح جامع صلح برای غزه گفت راهحل دو دولتی در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، هر روز بیشتر در معرض تهدید قرار دارد.
او با اشاره به خشونت شهرکنشینان، مصونیت از مجازات، آوارگی جوامع و آنچه «الحاق عملی» خواند، گفت شهرکهای اسرائیلی بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی هستند و برای حفظ راهحل دو دولتی و مسیر صلح، اقدام فوری لازم است.
رئیس شورای اروپا همچنین خواستار احیای مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق برگزاری انتخابات شد و گفت اتحادیه اروپا قویاً از برگزاری این انتخابات حمایت میکند و از اسرائیل میخواهد زمینه برگزاری آن را فراهم کند.
کوستا تأکید کرد جامعه بینالمللی و تشکیلات خودگردان فلسطین باید برای نسل جوان فلسطینی امید تازهای برای آیندهای متفاوت ایجاد کنند.
او در پایان گفت: برای حفظ راهحل دو دولتی و مسیر صلح، اقدام لازم است.