کد خبر: 1381109
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

دهه نودی‌ها و دهه هشتادی‌ها، آینده ایران را تضمین خواهند کرد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما چشم انتظار این هستیم که دست های توانمند دهه نودی ها و دهه هشتادی ها، آینده ایران را تضمین کرده و با دل های بزرگ و خالص و خلاقیت خود آن را بسازد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه اول مهرماه 1405) به مناسبت بازگشایی مدارس با حضور در دبستان پسرانه شهید آیت در منطقه 14 تهران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و معلمان آنها تبریک گفت.

به گزارش مهر، وی خطاب به دانش آموزان گفت: شک ندارم که شما یک زنجیره نسلی خوش فکر برای ایران عزیز ما هستید که نه تنها آینده شکوهمند ایران عزیز را خواهید دید بلکه اطمینان دارم شما با زحمات مدیران، معلمان، مربیان و پدران و مادرانتان در کانون گرم خانواده می توانید با ذهن، قلب و همت خود آینده این کشور را رقم بزنید.

قالیباف با بیان اینکه شما دانش آموزان وارثان نسلی هستید که بیشترین شهید دانش‌آموز را در دوران دفاع مقدس داده بود، تصریح کرد: سال ها پیش همزمان با آغاز مهر ماه بود که دشمن بعثی به این سرزمین حمله کرد و در دوران دفاع مقدس، دانش آموزان ایران اسلامی بیشترین حضور را در جبهه پیدا کردند، مؤثرترین قشر شدند و بیشترین شهید را نسبت به جمعیت خود تقدیم کشور کردند، لذا شما وارثان چنین نسلی هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شما صرفا یک تعطیلات تابستانی را برای حضور در مدرسه پشت سر نگذاشتید بلکه یک تاریخ را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: ملت شجاع ما با همت و تلاش و با محبت، گذشت و ایثار در مقابل دشمن شیطانی و جنایتکار ایستادند.

وی با بیان اینکه امروز در شرایطی فعالیت مدارس آغاز شده که تعداد زیادی از همکلاسی ها و همسالان شما در مدرسه میناب و چند مدرسه دیگر مورد هجمه دشمن قرار گرفته و به شهادت رسیدند؛ آنها در حقیقت رفتند تا ایران عزیز ما بماند، اظهار داشت: این پرچم زیبایی که به دست شماست، نشانه و شناسنامه این ملت و نماد عزت و اقتدار آن است که به آسانی به دست نیامده و جانفشانی ها و تلاش ها در این مسیر اتفاق افتاده است. بدانید آنها به شهادت رسیدند تا به من و شما بگویند آینده این کشور از آن شماست و ما چشم انتظار این هستیم که دست های توانمند شما دهه نودی ها و دهه هشتادی ها، آینده ایران را تضمین کرده و با دل های بزرگ و خالص و خلاقیت خود آن را بسازید.

قالیباف ادامه داد دشمن این سرزمین، ایران و وطن عزیزمان را جهل و نادانی دانست که باید از آن پرهیز شود؛ هر جایی هستید، بدانید چیزی که ما را به خوشبختی می رساند، درست فکر کردن است. امروز حکمت، دانایی، تلاش و عقلانیت است که می تواند بهترین دوست برای یکایک شما فرزندان و عزیزان این کشور باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای شهیدمان، بزرگ‌مردی بود که بزرگ تر و فراتر از جامعه و دنیای امروز زندگی کرد، تصریح کرد: او به عنوان بزرگ‌معلم و بزرگ ترین تربیت کننده و به عنوان رهبر و راهنمای ما به ما نشان داد چگونه زندگی کنیم و دیدید که چگونه مجاهدانه تلاش کرد، مدبرانه تصمیم گرفت، شجاعانه عمل کرد، شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید و به اعلی علیّین سفر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه رهبر شهیدمان امروز مؤثرتر از زمانی که در بین ما بود می تواند در زندگی ما اثر گذاشته، به ما یاری رساند و ما را هدایت کند، او چراغ راه ماست و شهدا ستارگانی هستند که راهنمای یکایک ما هستند. امروز همه ما مدیون آنها هستیم و باید نسبت به راه شهدا و امام شهدا در پیشگاه خداوند و در مسیر و راه و تبعیت از ولی امر خود حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به صورت متحد و یکپارچه گام برداریم. 

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، بازگشایی مدارس ، آینده ایران
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