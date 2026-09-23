سردار رادان و سردار کارگر با خانواده شهیدان حدادعادل و سپهبد پاکپور دیدار کرد

فرمانده کل انتظامی کشور به همراه رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با خانواده شهیده «زهرا حدادعادل» همسر رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده سپهبد «محمد پاکپور» فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور به همراه سردار «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با خانواده شهیده «زهرا حدادعادل» همسر رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده سپهبد «محمد پاکپور» فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش دفاع پرس، سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور در این دیدار با اشاره به سبک زندگی شهیده حدادعادل اظهار داشت: زندگی این شهیده والامقام نمونه‌ای از یک زندگی مؤمنانه بود؛ از یک خانواده برخوردار وارد خانواده‌ای شد که اساس زندگی در آن بر قناعت و ساده‌زیستی استوار بود و توانست این دو سبک زندگی را به‌خوبی با یکدیگر پیوند دهد.

وی افزود: زندگی شهیده زهرا حدادعادل می‌تواند الگویی برای دختران جوان باشد؛ چراکه او با وجود برخورداری از امکانات، قناعت را انتخاب کرد و خود را با شرایط زندگی طلبگی و ساده‌ای که وارد آن شده بود، تطبیق داد.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: شهیده حدادعادل در کنار همسرش، بدون آن‌که دغدغه‌ای به زندگی رهبر معظم انقلاب تحمیل کند، مسئولیت‌های خود را به‌خوبی انجام داد. این شهیده توانست در طول سال‌های زندگی مشترک، با صبر، قناعت و مدیریت، محیطی آرام برای خانواده فراهم کند.

سردار رادان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره شهیده زهرا حدادعادل گفت: در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به جایگاه شهیده حدادعادل و نقشی که در زندگی ایشان داشت، اشاره شده است. به اعتقاد من، شهیده زهرا حدادعادل از این جهت جایگاه ویژه‌ای در میان شهدا دارد که توانست در طول زندگی مشترک، بدون ایجاد دغدغه، مسیر زندگی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که همسرش بتواند مسئولیت‌های سنگین خود را دنبال کند.

سردار رادان با خانواده شهیدان حدادعادل و پاکپور دیدار کرد

وی ادامه داد: شهیده زهرا حدادعادل در حقیقت دو خانواده را به هم پیوند داد؛ از یک سو خانواده‌ای با سابقه علمی، فرهنگی و اجتماعی و از سوی دیگر خانواده‌ای که اساس زندگی آن بر قناعت و ساده‌زیستی استوار بود. او توانست در این شرایط، زندگی مشترک خود را با موفقیت اداره کند و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خود را به انجام برساند.

سردار رادان با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهیده زهرا حدادعادل گفت: خانواده حدادعادل علاوه بر تحمل داغ عزیزشان، وظیفه تبیین و ادامه مسیر شهدا را نیز برعهده دارند، که به‌خوبی این مأموریت را انجام داده‌اند. همزمانی شهادت زهرا حدادعادل با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تشییع و تدفین آنان در کنار یکدیگر، جایگاه ویژه‌ای به این شهیده بخشیده است.

سردار کارگر: شهیده حدادعادل یک الگوی تربیتی است

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز در این دیدار با اشاره به آشنایی و ارتباط قدیمی خود با خانواده حدادعادل اظهار داشت: در سال‌های فعالیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، همواره از حضور و همراهی غلامعلی حدادعادل در برنامه‌های مرتبط با شهدا بهره‌مند بوده‌ایم.

سردار رادان با خانواده شهیدان حدادعادل و پاکپور دیدار کرد

وی با اشاره به حضور شهیده زهرا حدادعادل در برنامه‌های راهیان نور گفت: این شهیده هر سال برای اعزام دانش‌آموزان به راهیان نور برنامه‌ریزی می‌کرد و با وجود حساسیت‌های موجود، تلاش داشت این اردو‌ها با آرامش و بدون جلب توجه و تأثیرگذاری برای دانش‌آموزان برگزار شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: اعزام دانش‌آموزان به راهیان نور و همراهی با این نوجوانان در چنین برنامه‌هایی، نیازمند مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی بالاست که شهیده زهرا حدادعادل این مسیر را با جدیت دنبال می‌کرد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی شهیده حداد عادل به‌‎عنوان الگویی تربیتی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی شهیده زهرا حدادعادل می‌تواند برای نسل جوان به‌عنوان یک الگوی مؤثر معرفی شود.

حدادعادل: دخترم هیچ‌گاه دنبال شهرت نبود

غلامعلی حدادعادل پدر شهیده زهرا حدادعادل، نیز در این دیدار با قدردانی از حضور فرمانده کل انتظامی کشور و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: مدرسه بدون زهرا با یک مسئله جدی مواجه شده است؛ چراکه حضور او در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه بسیار پررنگ بود.

سردار رادان با خانواده شهیدان حدادعادل و پاکپور دیدار کرد

وی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دخترش اظهار داشت: شهادت رهبر انقلاب برای خانواده ما داغی بود که قابل مقایسه با دیگر داغ‌ها نیست. هنگامی که از شهادت دخترم مطلع شدم، نخستین پرسشم این بود که از آقا چه خبر؟ تصورم این بود که پس از این حادثه، دیدار با ایشان می‌تواند موجب تسکین خانواده شود.

حدادعادل درباره ویژگی‌های شخصیتی دخترش گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زهرا، اخلاص بود. پیش از ازدواج با خانواده رهبری، نگران بود که نتواند مسئولیت این زندگی را به‌درستی انجام دهد، اما در طول ۲۸ سال زندگی مشترک، هیچ‌گاه از شرایط اقتصادی یا مسائل زندگی شکایتی نداشت و با امکانات موجود، زندگی را به بهترین شکل اداره می‌کرد.

پدر شهیده زهرا حدادعادل، توانایی مدیریت را از دیگر ویژگی‌های دخترش دانست و گفت: همکاران و دانش‌آموزان وقتی زهرا وارد مدرسه می‌شد، احساس می‌کردند کار‌ها سامان پیدا می‌کند. او به حرف دیگران گوش می‌داد، افراد را در کار‌ها مشارکت می‌داد، با آنان مهربان بود و با تدبیر مسائل را پیش می‌برد.

وی با اشاره به توانایی‌های هنری و علمی دخترش ادامه داد: زهرا در نمایش، تئاتر، نقاشی و طراحی دکور فعالیت داشت و از نظر علمی نیز در رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری تحصیل کرده بود و دو مدرک کارشناسی دیگر در حوزه مدیریت خبر و مدیریت فرهنگی داشت؛ لذا در نحوه ارتباط با دانش‌آموزان بسیار موفق بود.

حدادعادل با بیان اینکه دخترش هیچ‌گاه به‌دنبال مقام و شهرت نبود، گفت: زهرا با وجود این توانایی‌ها، از مطرح شدن و دیده شدن پرهیز می‌کرد و خودش را وقف مدرسه و دانش‌آموزان و مباحث تربیتی کرده بود و در این مسیر اعتکاف و راهیان نور و مسائل فرهنگی را به صورت جدی دنبال می‌کرد.

وی اظهار داشت: برای ما خانواده‌های شهدا اصل انقلاب و حفظ آن مهم است و راضی به رضایت الهی هستیم و امیدواریم جنگ با همت مردم، نیرو‌های مسلح و تدبیر مسئولان با عزت به پایان برسد؛ چراکه بهترین تسلی برای خانواده شهدا، حفظ مسیر و آرمان‌هایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.

مادر شهیده حدادعادل: زهرا شیوه‌های تربیتی ویژه داشت

مادر شهیده زهرا حدادعادل نیز به ذکر خاطراتی از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این شهیده پرداخت و با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دخترش گفت: زهرا راهیان نور و اعتکاف را برای دانش‌آموزان بسیار مهم می‌دانست و در این برنامه‌ها حضور فعال داشت و اقدامات بسیاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کردند.

سردار رادان با خانواده شهیدان حدادعادل و پاکپور دیدار کرد

وی افزود: زهرا در برنامه‌های اعتکاف تلاش می‌کرد دانش‌آموزان نوجوان را با عبادت و دعا مأنوس کند و خودش نیز در کنار آنان حضور داشت. او در برخورد با دانش‌آموزان، علاوه بر محبت، شیوه‌های تربیتی ویژه‌ای داشت و تلاش می‌کرد احترام به معلم، مسئولیت‌پذیری و نظم را به آنان آموزش دهد.

مادر شهیده حدادعادل با اشاره به روحیه خدمتگزاری دخترش اظهار داشت: زهرا در محیط مدرسه نیز از انجام کار‌های سخت و خدماتی ابایی نداشت. حتی نظافت بخش‌هایی از مدرسه را شخصاً انجام می‌داد و در فعالیت‌های مختلف مدرسه پیش‌قدم بود.

وی با اشاره به نقش زهرا حدادعادل در برگزاری جشنواره تئاتر مدرسه گفت: برگزاری تئاتر از برنامه‌های ماندگار مدرسه بود و زهرا در توسعه آن نقش مهمی داشت؛ چراکه معتقد بودیم این فعالیت به رشد استعداد‌های دانش‌آموزان، تقویت مشارکت، مسئولیت‌پذیری، گفت‌و‌گو و مهارت‌های اجتماعی آنان کمک می‌کرد.

سردار رادان در این دیدار با اشاره به سابقه مجاهدت‌های شهید پاکپور اظهار داشت: شهید پاکپور عمر گرانبهای خود را در مجاهدت سپری کرد و یکی از فرماندهان کم‌نظیری بود که بخش عمده دوران خدمت خود را در میدان عملیات و رزم گذراند و هیچ‌گاه تمایلی به فاصله گرفتن از نیرو‌ها و عرصه عملیات نداشت.

وی افزود: شهید پاکپور همواره مورد تقدیر رهبر شهید انقلاب اسلامی و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح بود و هرگاه قرار بود از یک فرمانده میدانی مثال زده شود، نام ایشان مطرح می‌شد.

سردار رادان و سردار کارگر با خانواده شهیدان حدادعادل و سپهبد پاکپور دیدار کرد

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به دوره فرماندهی شهید پاکپور در سپاه پاسداران پس از شهادت سردار حسین سلامی گفت: در همین مدت کوتاه، آمادگی رزم سپاه چندین برابر شد و ایشان توانست ظرفیت‌ها و مقدورات مختلف سپاه را برای رزم آینده به کار بگیرد. ایشان نیرو‌ها را به گونه‌ای آموزش داده بود که حتی در صورت شهادت فرماندهان، معطل کسی نمانند و هر نیرو بداند در چه زمان و به چه شکلی باید عمل کند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان و رهبر انقلاب، شرایط داخلی تغییر می‌کند و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران سقوط خواهد کرد، اما پس از حمله دشمن، رزمندگان سپاه و ارتش در مدت کوتاهی پاسخ دادند. آنچه در میدان رخ داد، نتیجه همان خط فکری و مسیری بود که شهید پاکپور در حوزه آمادگی و رزم برای نیرو‌ها ترسیم کرده بود و رزمندگان با تمام توان ایستادند و پاسخ دشمن را دادند.

سردار کارگر: شهید پاکپور مجاهدی خستگی ناپذیر بود

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز در این دیدار، با اشاره به بیش از ۴۰ سال آشنایی خود با این شهید اظهار داشت: بیش از چهار دهه بود که شهید پاکپور را می‌شناختم و در دوران دفاع مقدس نیز در عملیات‌ها از نزدیک شاهد فعالیت و مجاهدت‌های ایشان بودم.

سردار رادان با خانواده شهیدان حدادعادل و پاکپور دیدار کرد

سردار کارگر با اشاره به روحیه جهادی شهید پاکپور، گفت: شهید پاکپور دائماً به دنبال انجام مأموریت بود و گویی فرصت پرداختن به هیچ موضوع دیگری را نداشت. پیگیری ایشان درخصوص راهیان نور نشان‌دهنده علاقه و دغدغه جدی ایشان برای خدمت در حوزه دفاع مقدس و راهیان نور بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به دوره فرماندهی شهید پاکپور در سپاه گفت: پس از شهادت جمعی از فرماندهان در جنگ ۱۲ روزه، سپاه با شرایط دشواری مواجه شد، اما شهید پاکپور با تلاش شبانه‌روزی توانست آمادگی بخش‌های مختلف سپاه را در مدت کوتاهی ارتقا دهد. این آمادگی حاصل تلاش و وقت‌گذاری شهید پاکپور بود.

سردار کارگر در پایان با اشاره به نقش خانواده شهید پاکپور در سال‌های خدمت او گفت: همسر و فرزندان شهید پاکپور همواره همراه ایشان بودند و شرایط سخت زندگی یک فرمانده میدانی را پذیرفتند. فقدان شهید پاکپور قابل جبران نیست، اما امیدواریم بتوانیم راه و مسیر این شهید را ادامه دهیم.

سردار پاکپور امنیت پایدار مرز‌ها را با مجاهدت میدانی دنبال کرد

سردار عظیم‌زاده در ادامه این دیدار، با اشاره به خدمات نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور، از مجاهدت‌ها و تلاش‌های سردار پاکپور در تأمین امنیت مرز‌ها تجلیل کرد و گفت: سردار پاکپور سال‌ها آرامش و آسایش خود و خانواده‌اش را فدای مأموریت و امنیت کشور کرد و از سال ۱۳۸۸ تا زمان تصدی فرماندهی کل سپاه، همواره در مناطق مرزی و عملیاتی حضور فعال داشت.

وی با اشاره به نقش سپهبد پاکپور در ایجاد امنیت پایدار در مرز‌ها افزود: اقدامات انجام‌شده در شمال‌غرب، غرب و جنوب‌شرق کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی، موجب شد زیرساخت‌های لازم برای استقرار و فعالیت مؤثر نیرو‌های مرزبانی فراهم شود.

سردار عظیم‌زاده با اشاره به بازدید‌های میدانی سردار پاکپور از پاسگاه‌های مرزی اظهار کرد: ایشان همواره توجه ویژه‌ای به وضعیت نیرو‌های مرزبانی داشت و در بازدید‌های خود، موضوعاتی مانند امکانات، تغذیه، پوشاک، خودرو و شرایط زندگی نیرو‌های مستقر در مرز را شخصاً پیگیری می‌کرد.

وی ادامه داد: هر جا نیرو‌های مرزبانی در کنار نیرو‌های سپاه یا نیروی زمینی حضور داشتند، سردار پاکپور ابتدا به سراغ نیرو‌های مرزبانی می‌رفت و تأکید داشت که نباید این عزیزان در تأمین امکانات و پشتیبانی فراموش شوند.

سردار عظیم‌زاده همچنین با اشاره به تلاش‌های سپهبد پاکپور برای تحقق امنیت پایدار در مرز‌های شمال‌غرب کشور گفت: ایشان با جدیت موضوع استقرار نیرو‌ها در نقاط مرزی را دنبال کرد و تا رسیدن به خطوط مرزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مأموریت را رها نکرد.