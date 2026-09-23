سناتور آمریکایی: تهدیدات ترامپ علیه ایران جنایت جنگی است

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور آمریکایی با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: از بین بردن مردم ایران همان طور که ترامپ تهدید کرده، یک جنایت جنگی و اقدام وحشیانه به شمار می رود که آمریکا نباید به هیچ وجه با آن ارتباطی داشته باشد.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: نه جناب رئیس جمهور، ما نباید مردم ایران را از بین ببریم. این یک جنایت جنگی و اقدام وحشیانه است.

سندرز تصریح کرد که تجاوز آمریکا علیه ایران غیرقانونی بوده و کنگره باید برای پایان دادن به این جنگ فورا وارد عمل شده و اقدامات لازم را اتخاذ کند.

ترامپ در موضع گیری وقیحانه خود در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده بود که باید یک تصمیم بزرگ درباره ایران بگیرد؛ یا یک توافق بزرگ با این کشور امضا کند یا آن را از بین ببرد!