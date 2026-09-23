کد خبر: 1381105
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مخالفت صریح چین با تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران

چین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تحریم اعلامی آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت پکن با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه تهران مخالف است.

جوان آنلاین: «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره صدور مجوز فرود پروازهای ایران در قلمرو سرزمینی پکن گفت: موضع ما ثابت است و با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی مخالفیم.

به گزارش مهر، جیاکون، پیشتر نیز در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره هشدار «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر توقف فعالیت جهانی شرکت‌های هواپیمایی ایران و احتمال اعمال فشار بر کشورهایی که به این پروازها خدمات فرود یا سوخت‌رسانی ارائه می‌کنند، گفت: چین با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که مبنای حقوق بین‌الملل ندارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز نگرفته‌اند، مخالف است.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه در این نشست از سخنگوی وزارت خارجه چین پرسید با توجه به گزارش‌ها درباره برنامه فرود پروازهای ایران در گوانگژو و شانگهای، آیا چین همچنان پذیرای این پروازها خواهد بود. گوئو جیاکون در پاسخ، بر موضع اصولی پکن در مخالفت با تحریم‌های یکجانبه علیه تهران تاکید کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که بسنت اعلام کرد از ۲۳ سپتامبر، شرکت‌های هواپیمایی ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای در فعالیت بین‌المللی روبه‌رو خواهند شد. وی همچنین هشدار داده بود کشورهایی که به هواپیماهای ایرانی خدماتی مثل سوخت‌رسانی، خدمات فرود یا فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است با محدودیت در دسترسی به نظام مالی و تسویه دلاری آمریکا مواجه شوند.

برچسب ها: چین ، تحریم ایران ، آمریکا
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