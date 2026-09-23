جوان آنلاین: سردار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس و در امتداد «رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدای ایران» که در بیست و هفتم شهریورماه برگزار شد، این بار شاهد برگزاری رزمایشی دیگر با عنوان «رزمایش ۴۰ هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خواهیم بود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این رزمایش با حضور پرشور مردم و با مشارکت گسترده خانواده‌ها با موتورسیکلت برگزار می‌شود.

وی افزود: همه آحاد مردم با سلاح پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور خواهند یافت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، یک بار دیگر وحدت، انسجام و وفاداری خود را به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تمام رزمایش‌های اخیر، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در امتداد حضور مردم شریف ایران در اجتماعات شبانه است و نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) در ادامه به جزئیات برگزاری این مراسم اشاره کرد و گفت: مسیر رزمایش از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام به سمت میدان آزادی و از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمام تمهیدات ترافیکی لازم برای آن روز پیش‌بینی شده است و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده تا مراسم در کمال نظم و امنیت برگزار شود.

سردار حسن‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که این رزمایش نیز همچون رزمایش‌های گذشته، به صحنه‌ای ماندگار از حضور مردمی و نمایش اقتدار و اتحاد ملت ایران تبدیل شود.