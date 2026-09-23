کد خبر: 1381102
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

هریس: ترامپ از رسانه‌ها می‌ترسد

هریس معاون رئیس‌جمهوری سابق آمریکا گفت اقدام رئیس‌جمهوری کنونی برای منع دسترسی رسانه‌ها به اخبار کاخ سفید، نشان می دهد که از او از رسانه‌ها می‌ترسد.

جوان آنلاین: کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری سابق آمریکا روز سه‌شنبه اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای منع دسترسی برخی رسانه‌های خبری به کاخ سفید را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این اقدام نشان می‌دهد که «این مرد ترسیده است.»

به گزاش مهر، هریس هنگام ترک یک مراسم در ایالت میشیگان، در واکنش به تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «این اقدام، کاملاً نفرت‌انگیز است.»

او افزود: «این مرد از صدای مردم می‌ترسد و نگران است مردم بفهمند و بدانند که او چه کار می‌کند. بنابراین، او تلاش می‌کند توانایی خبرنگاران برای آگاه کردن مردم آمریکا از آنچه واقعاً در دولتشان می‌گذرد را سرکوب کند.»

ترامپ هفته گذشته برای پس گرفتن مجوزهای دسترسی رسانه‌ای کاخ سفید از شبکه‌های سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو اقدام کرد؛ اقدامی که تازه‌ترین مرحله از تنش طولانی‌مدت ترامپ با رسانه‌ها محسوب می‌شود.

این سه رسانه تحت تأثیر این تصمیم، برای بازگرداندن دسترسی خود به کاخ سفید، با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا از دولت شکایت کرده‌اند. آنها استدلال می‌کنند دولت ترامپ با این اقدام متمم اول قانون اساسی را نقض کرده و توانایی آنها برای ارائه اطلاعات درباره عملکرد دولت به افکار عمومی را مختل می‌کند.

کارشناسان حقوقی انتظار دارند این رسانه‌ها در مبارزه قضایی خود علیه این ممنوعیت پیروز شوند؛ با این حال، ترامپ روز سه‌شنبه از پاسخ به این پرسش که آیا کاخ سفید در صورت صدور رأی دادگاه منطقه‌ای علیه او، از این حکم تبعیت خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد.

برچسب ها: کامالا هریس ، رسانه‌ها ، ترامپ
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