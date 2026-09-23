کد خبر: 1381100
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده آمریکا در ناتو: ائتلاف برای چالش‌های جدید آمادگی ندارد

آمریکا نماینده دائم آمریکا در ناتو گفت: اولویت‌های امنیتی واشنگتن گسترده‌تر از متحدان اروپایی آمریکا در ناتو است.

جوان آنلاین: متیو ویتاکر، نماینده دائم آمریکا در ناتو اعلام کرد که دامنه اولویت‌های آمریکا گسترده‌تر از متحدان اروپایی این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی است، زیرا واشنگتن به این نتیجه رسیده که ائتلاف برای چالش‌های جدید کمتر از حد لازم آمادگی دارد.

وی بامداد امروز، چهارشنبه، در نشستی امنیتی در ایالت آیووا در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی کشورهای اروپایی برای یک درگیری نظامی با روسیه، گفت: «ما صرفاً نگاه گسترده‌تری به اوضاع داریم. در واقع در حال حاضر اولویت‌های آمریکا با اهداف متحدان اروپایی ناتو مطابقت ندارد.»

این دیپلمات آمریکایی افزود: «بطور کلی واشنگتن رویکردی کمی تفاوت در قبال مسائل امنیتی دارد، زیرا در حال حاضر مناقشات ترکیبی گسترده‌تری در حال قرار گرفتن در کانون توجه هستند که در آنها زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و هوش مصنوعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.»

ویتاکر گفت: «فکر می‌کنم ما به متحدانی با توان نظامی بیشتر نیاز داریم و فقدان این مسئله را پی برده‌ایم. در واقع ما آن‌گونه که باید آماده نبودیم.»

نماینده دائم آمریکا در ناتو یادآور شد که در شرایط کنونی واشنگتن در حال بازنگری رویکردهای خود در عرصه سیاست خارجی و ارزیابی توانمندی‌های نظامی خویش است. به گفته وی، پیش‌تر در واشنگتن تصور می‌شد که آمریکا قادر است هم‌زمان عملیات نظامی گسترده‌ای را در چند جبهه انجام دهد، اما اکنون این رویکرد واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌شود.

وی این موضوع را با برجسته شدن جنگ‌های ترکیبی در شرایط کنونی مرتبط دانست که موفقیت در آنها به زیرساخت‌های توسعه‌یافته و فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی بستگی دارد. ویتاکر توضیح داد که آمریکا برای مدت طولانی خود را فریب می‌داد و تصور می‌کرد قادر است یک جنگ جهانی را هم‌زمان در دو جبهه پیش ببرد. به گفته وی، دولت کنونی آمریکا دیدگاه واقع‌بینانه‌تری درباره قدرت نظامی دارد.

برچسب ها: آمریکا ، ناتو ، ترامپ
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