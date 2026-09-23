کد خبر: 1381097
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به المواصی در خان یونس

حمله پهپادی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه المواصی خان یونس به شهادت یک نفر و زخمی شدن چند نفر منجر شد.

جوان آنلاین: منابع محلی امروز چهارشنبه از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه المواصی در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این حمله یک نفر به شهادت رسید و چند تن دیگر زخمی شدند. هنوز جزئیات دقیق‌تری درباره هویت شهید و شمار نهایی مجروحان منتشر نشده است.

منطقه المواصی در غرب خان‌یونس قرار دارد و در طول ماه‌های گذشته بارها هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این منطقه پیش‌تر از سوی ارتش رژیم اشغالگر به عنوان «منطقه امن» برای آوارگان فلسطینی معرفی شده بود، اما در عمل بارها هدف حملات هوایی و پهپادی قرار گرفته است.

برچسب ها: حمله پهپادی ، اسرائیل ، خان یونس
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