کد خبر: 1381095
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
سیاست » اخبار کلی

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

شعام پولادی گفت:شورای عالی امنیت ملی با برگزاری انتخابات شوراها موافقت کرده وتاریخ برگزاری آن به‌زودی اعلام می‌شود.

جوان آنلاین: کامران پولادی عضو هیئت مرکز نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص بحث زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: شورای عالی امنیت ملی با برگزاری موافقت کرده است؛ یعنی موافقت داده است.

وی افزود: اخیراً در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و معاون سیاسی وزارت کشور جلسه داشتیم و ادله لازم برای برگزاری انتخابات را مطرح کردیم و قرار شد شورای عالی امنیت ملی تاریخ برگزاری را اعلام کنند؛ قرار است این تاریخ اعلام شود.

پولادی با اشاره به جلسه مشترک با شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: در این جلسه مشترک قرار بر این شد ادله لازم را مطرح کنیم. ما با وزارت کشور، یعنی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و معاونت سیاسی وزارت کشور، گفتیم در 8 سال دفاع مقدس، حداقل دو-سه دوره انتخابات برگزار کردیم و هیچ مشکلی پیش نیامد و انتخابات هم بدون هیچ مشکلی برگزار شد. همچنین انتخابات شوراها، چون محلی است، حتماً مشارکت در آن بالا خواهد بود. این‌ها نکاتی بود که مورد پذیرش شورای عالی امنیت ملی هم قرار گرفت و ان‌شاءالله تاریخ آن را اعلام می‌کنند.

عضو ستاد مرکزی انتخابات شوراهای شهر وروستا گفت: شعام با برگزاری موافقت کرده که قرار است تاریخی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شود تا روند انتخابات آغاز و انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، شوراها ، شورای شهر
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