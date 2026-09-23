\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1 \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f9:\u06f3\u06f5 \u062f\u0631 \u0647\u0634\u062a\u0627\u062f \u0648 \u06cc\u06a9\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0639 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0647\u0631