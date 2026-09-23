نخست وزیر اسپانیا سخنان ترامپ در سازمان ملل را به دور از واقعیت‌ خواند

جوان آنلاین: پدرو سانچز در گفتوگویی با برنامه پادکست خبری جان استوارت، در واکنش به سخنان ترامپ روز گذشته ترامپ در جریان هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: فکر میکنم این سخنرانی بسیار ایدئولوژیک بود و از سوی واقعیتها و دادهها پشتیبانی نمیشد.
به گزارش ایرنا، رئیس دولت اسپانیا در این گفتوگو به مواضع ترامپ درباره تغییرات اقلیمی، جنگ با ایران و وضعیت خاورمیانه اشاره کرد و گفت دیدگاههای مطرحشده از سوی رئیسجمهوری آمریکا «بهطور گسترده از سوی بسیاری از کشورها در سراسر جهان» حمایت نمیشود.
به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمده اندتا درباره مهمترین تحولات بینالمللی گفت و گو کنند.
انتظار می رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.
شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.» این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.
در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.
در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.