کد خبر: 1381092
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست وزیر اسپانیا سخنان ترامپ در سازمان ملل را به دور از واقعیت‌ خواند

پدرو سانچز پدرو سانچز، رئیس دولت اسپانیا، سخنرانی رئیس‌جمهوری آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل را «بسیار ایدئولوژیک» و فاقد پشتوانه «واقعیت‌ها و داده‌ها» توصیف کرد؛ دونالد ترامپ در این سخنرانی ضمن دفاع از سیاست خارجی دولت خود، درباره جنگ با ایران موضع‌گیری کرد، هشدارهای مربوط به تغییرات اقلیمی را زیر سؤال برد و با هرگونه چارچوب بین‌المللی برای تنظیم هوش مصنوعی مخالفت کرد.

جوان آنلاین: پدرو سانچز در گفت‌وگویی با برنامه پادکست خبری جان استوارت، در واکنش به سخنان ترامپ روز گذشته ترامپ در جریان هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: فکر می‌کنم این سخنرانی بسیار ایدئولوژیک بود و از سوی واقعیت‌ها و داده‌ها پشتیبانی نمی‌شد.

به گزارش ایرنا، رئیس دولت اسپانیا در این گفت‌وگو به مواضع ترامپ درباره تغییرات اقلیمی، جنگ با ایران و وضعیت خاورمیانه اشاره کرد و گفت دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا «به‌طور گسترده از سوی بسیاری از کشورها در سراسر جهان» حمایت نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمده اندتا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

انتظار می رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.» این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.

برچسب ها: پدرو سانچز ، ترامپ ، سازمان ملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

یک قدمی مدال آسیایی

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار