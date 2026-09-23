کد خبر: 1381089
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

شهردار نیویورک: نتانیاهو معمار نسل‌کشی هولناکی است

ممدانی شهردار مسلمان نیویورک در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود او حامی «تروریست‌ها» است، نخست وزیر این رژیم را یک جنایتکار جنگی دانست.

جوان آنلاین: زهران ممدانی، شهردار نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات نتانیاهو، اتهامات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد و گفت: «همه ما می‌دانیم آنچه نتانیاهو در آن ویدیو گفته، حقیقت ندارد. اما آنچه درباره نخست‌وزیر این رژیم واقعیت دارد، این است که او به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، هدف حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته است.»

به گزارش ایسنا، دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ این حکم جلب را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه تعدادی از مقام‌های رژیم صهیونیستی صادر کرد، اما نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و اقدامات دیوان را به چالش کشید.

ممدانی در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان پا را فراتر گذاشت و پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اتهامات دیگری را نیز متوجه او کرد و افزود: «نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر، معمار نسل‌کشی هولناکی علیه فلسطینیان است. همین چند روز پیش، ارتش او پسری ۱۱ ساله را در منطقه‌ای که منطقه امن غزه محسوب می‌شود، به قتل رساند. بنابراین، این پاسخی است که من برای ویدیوی او دارم.»

این تنش، جدیدترین فصل از درگیری علنی و مداوم میان ممدانی و نتانیاهو محسوب می‌شود. اوایل امسال هم، ممدانی بررسی کرد که آیا شهر نیویورک می‌تواند حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را اجرا کند یا خیر؛ موضوعی که او پیشتر در کارزار انتخاباتی خود به آن پرداخته بود اما در نهایت اذعان کرد که شورای شهری نیویورک به تنهایی قادر به اجرای این حکم نیست.

ممدانی پیش از این هم نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» و «معمار نسل‌کشی هولناک علیه مردم فلسطین» خوانده بود. او همچنین در تابستان گفته بود که حضور نتانیاهو در شهر نیویورک «مطلوب نیست» و در این شهر مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

برچسب ها: زهران ممدانی ، نتانیاهو ، نسل‌کشی در غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

یک قدمی مدال آسیایی

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار