شهردار مسلمان نیویورک در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود او حامی «تروریست‌ها» است، نخست وزیر این رژیم را یک جنایتکار جنگی دانست.

جوان آنلاین: زهران ممدانی، شهردار نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات نتانیاهو، اتهامات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد و گفت: «همه ما می‌دانیم آنچه نتانیاهو در آن ویدیو گفته، حقیقت ندارد. اما آنچه درباره نخست‌وزیر این رژیم واقعیت دارد، این است که او به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، هدف حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته است.»

به گزارش ایسنا، دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ این حکم جلب را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه تعدادی از مقام‌های رژیم صهیونیستی صادر کرد، اما نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و اقدامات دیوان را به چالش کشید.

ممدانی در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان پا را فراتر گذاشت و پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اتهامات دیگری را نیز متوجه او کرد و افزود: «نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر، معمار نسل‌کشی هولناکی علیه فلسطینیان است. همین چند روز پیش، ارتش او پسری ۱۱ ساله را در منطقه‌ای که منطقه امن غزه محسوب می‌شود، به قتل رساند. بنابراین، این پاسخی است که من برای ویدیوی او دارم.»

این تنش، جدیدترین فصل از درگیری علنی و مداوم میان ممدانی و نتانیاهو محسوب می‌شود. اوایل امسال هم، ممدانی بررسی کرد که آیا شهر نیویورک می‌تواند حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را اجرا کند یا خیر؛ موضوعی که او پیشتر در کارزار انتخاباتی خود به آن پرداخته بود اما در نهایت اذعان کرد که شورای شهری نیویورک به تنهایی قادر به اجرای این حکم نیست.

ممدانی پیش از این هم نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» و «معمار نسل‌کشی هولناک علیه مردم فلسطین» خوانده بود. او همچنین در تابستان گفته بود که حضور نتانیاهو در شهر نیویورک «مطلوب نیست» و در این شهر مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.