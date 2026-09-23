کد خبر: 1381087
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا

بنزین قیمت بنزین در آمریکا با نزدیک شدن به فصل سفرهای تابستانی از ۴.۵۰ دلار در هر گالن فراتر رفت.

جوان آنلاین: داده‌های شرکت تحلیل داده «گزبادی» نشان داد میانگین قیمت خرده‌فروشی بنزین در سراسر آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار از ژوئیه ۲۰۲۲، از ۴.۵۰ دلار در هر گالن فراتر رفت.

به گزارش مهر، این تارنمای تخصصی حوزه انرژی نوشت: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان بخش قابل توجهی از عرضه جهانی نفت از طریق تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرده است.

انرژی ناو نوشت: با نزدیک شدن تعطیلات آخر هفته و اوج گرفتن سفرهای تابستانی، افزایش شدید قیمت بنزین در جایگاه‌ها، وضعیت سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات نوامبر را با چالش مواجه کرده است.

تحلیلگران می‌گویند بدون کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت سوخت خودرو در آمریکا ممکن است از رکوردهای قبلی نیز فراتر رود.

بر اساس داده‌های گزبادی، میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا تا ساعت ۵:۲۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا در روز سه‌شنبه، ۴.۵۲ دلار در هر گالن بود. قیمت‌ها در اواخر ماه مارس از مرز ۴ دلار عبور کردند؛ سطحی که آخرین بار در اوت ۲۰۲۲، پس از حمله روسیه به اوکراین، ثبت شده بود.

بر اساس داده‌های گزبادی، کالیفرنیا با میانگین قیمت ۶.۱۴ دلار در هر گالن، بالاترین قیمت بنزین در میان ایالت‌های آمریکا را دارد.

قیمت بنزین همزمان با افزایش قیمت قراردادهای آتی نفت خام و در پی نگرانی‌ها درباره ادامه اختلال در عرضه نفت در خلیج فارس، به‌شدت افزایش یافته است. شاخص جهانی نفت خام برنت از زمان آغاز جنگ ۵۸ درصد افزایش یافته است.

برچسب ها: قیمت بنزین ، آمریکا ، جنگ علیه ایران
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