در حالی که انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر برگزار می شود، نتایج نظرسنجی اندیشکده کاتو نشان می دهد ۷۵ درصد رای دهندگان تعرفه ها را در تصمیم انتخاباتی خود مهم می دانند و ۵۷ درصد نیز از عملکرد ترامپ در سیاست تجاری ناراضی هستند.

جوان آنلاین: نتایج یک نظرسنجی جدید موسسه کاتو از ۴۱۵۰ رای دهنده ثبت نام شده نشان می دهد ۷۵ درصد آمریکایی ها می گویند تعرفه ها در تصمیم آنها برای رای دادن در انتخابات میان دوره ای نوامبر امسال اهمیت خواهد داشت.

تقریبا به همین میزان، یعنی ۷۴ درصد، معتقدند تعرفه های دونالد ترامپ باعث افزایش قیمت کالاهایی شده است که آنها از فروشگاه ها خریداری می کنند. این دیدگاه در میان ۶۶ درصد از جمهوری خواهان و ۸۴ درصد از دموکرات ها نیز وجود دارد.

۵۷ درصد آمریکایی ها همچنین معتقدند تعرفه ها در واقع نوعی مالیات بر مردم آمریکا هستند. همچنین ۵۳ درصد معتقدند تعرفه ها اقتصاد آمریکا را تضعیف کرده اند، در حالی که تنها ۲۳ درصد می گویند تعرفه ها کیفیت زندگی شخصی آنها را بهبود بخشیده است.

در مجموع، ۵۷ درصد آمریکایی ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به عملکرد ترامپ در زمینه سیاست تجاری دارند؛ این رقم نسبت به ۵۴ درصد در ماه مارس افزایش یافته است. در مقابل، ۴۳ درصد عملکرد او در این حوزه را مطلوب ارزیابی می کنند.

مجموع این یافته ها نشان می دهد تعرفه ها می توانند در انتخابات میان دوره ای به یک نقطه ضعف سیاسی برای جمهوری خواهان تبدیل شوند، به ویژه در میان رای دهندگان مستقل و کسانی که نسبت به افزایش قیمت ها نگرانی دارند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد ۴۷ درصد آمریکایی ها قصد دارند در انتخابات کنگره به نامزد دموکرات رای دهند، در حالی که ۴۲ درصد از نامزد جمهوری خواه حمایت می کنند و ۱۱ درصد هنوز درباره انتخاب خود تصمیم نگرفته اند.