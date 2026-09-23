کد خبر: 1381086
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نگرانی جمهوری خواهان از انتخابات میان دوره‌ای کنگره

جمهوری خواهان در حالی که انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر برگزار می شود، نتایج نظرسنجی اندیشکده کاتو نشان می دهد ۷۵ درصد رای دهندگان تعرفه ها را در تصمیم انتخاباتی خود مهم می دانند و ۵۷ درصد نیز از عملکرد ترامپ در سیاست تجاری ناراضی هستند.

جوان آنلاین: نتایج یک نظرسنجی جدید موسسه کاتو از ۴۱۵۰ رای دهنده ثبت نام شده نشان می دهد ۷۵ درصد آمریکایی ها می گویند تعرفه ها در تصمیم آنها برای رای دادن در انتخابات میان دوره ای نوامبر امسال اهمیت خواهد داشت.

تقریبا به همین میزان، یعنی ۷۴ درصد، معتقدند تعرفه های دونالد ترامپ باعث افزایش قیمت کالاهایی شده است که آنها از فروشگاه ها خریداری می کنند. این دیدگاه در میان ۶۶ درصد از جمهوری خواهان و ۸۴ درصد از دموکرات ها نیز وجود دارد.

۵۷ درصد آمریکایی ها همچنین معتقدند تعرفه ها در واقع نوعی مالیات بر مردم آمریکا هستند. همچنین ۵۳ درصد معتقدند تعرفه ها اقتصاد آمریکا را تضعیف کرده اند، در حالی که تنها ۲۳ درصد می گویند تعرفه ها کیفیت زندگی شخصی آنها را بهبود بخشیده است.

در مجموع، ۵۷ درصد آمریکایی ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به عملکرد ترامپ در زمینه سیاست تجاری دارند؛ این رقم نسبت به ۵۴ درصد در ماه مارس افزایش یافته است. در مقابل، ۴۳ درصد عملکرد او در این حوزه را مطلوب ارزیابی می کنند.

مجموع این یافته ها نشان می دهد تعرفه ها می توانند در انتخابات میان دوره ای به یک نقطه ضعف سیاسی برای جمهوری خواهان تبدیل شوند، به ویژه در میان رای دهندگان مستقل و کسانی که نسبت به افزایش قیمت ها نگرانی دارند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد ۴۷ درصد آمریکایی ها قصد دارند در انتخابات کنگره به نامزد دموکرات رای دهند، در حالی که ۴۲ درصد از نامزد جمهوری خواه حمایت می کنند و ۱۱ درصد هنوز درباره انتخاب خود تصمیم نگرفته اند.

برچسب ها: جمهوری خواهان ، کنگره ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

یک قدمی مدال آسیایی

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار