جوان آنلاین: امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، در گفتوگویی اختصاصی و مفصل با دیوید مویر خبرنگار شبکه ایبیسی نیوز گفت «هدف اصلی» دیدار روز دوشنبه (۳۰ شهریور) با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، یافتن «توافقی مناسب برای بازگشایی» تنگه هرمز و مقابله با تشدید بحران جهانی انرژی بوده است.
مکرون ضمن اذعان به توان ایران در عوض کردن معادلات منطقه و جهان و ایستادگی در برابر قدرتهای جهانی به مویر گفت: ایران با آغاز جنگ متوجه شد که چنین برگ برندهای در اختیار دارد و میتواند تنگه هرمز را ببندد.
مویر از مکرون پرسید آیا این موضوع برای ترامپ یک «نقطه کور» بوده است که رئیسجمهور فرانسه پاسخ داد: من اینجا نمیخواهم کسی را مقصر بدانم. ما دروضعیت کنونی هستیم. فکر میکنم آمریکا، یعنی کشور شما، تنها طرفی است که میتواند این مساله را حل کند و ما به شما نیاز داریم.
وی با اینحال اذعان کرد: تنگه هرمز احتمالا دستکم گرفته شده بود و امروز باید این مسئله را حل کنیم.
مویر از رئیسجمهور فرانسه درباره احتمال مشارکت نظامی این کشور در تجاوز آمریکا به ایران پرسید و مکرون پاسخ داد: من نمیخواهم وارد رویارویی با هیچ کشوری شوم، اما آمادهایم مشارکت بیشتری داشته باشیم تا از برخی ظرفیتها حفاظت کنیم و امکان عبور و مرور از این مسیر را فراهم کنیم.
مکرون همچنین از تصمیم برای آغاز تجاوز در وهله نخست انتقاد کرد و گفت: تغییر حکومت از طریق بمباران یک کشور، از نظر من امکانپذیر نیست.
وی افزود: از نظر من، این گزینه خوبی نیست، چون نتیجه نمیدهد. ما در چند دهه گذشته چند بار این اشتباه را مرتکب شدهایم.
مکرون در واکنش به انتقادهای ترامپ مبنی بر اینکه «آمریکا صدها میلیارد دلار هزینه میکند و متحدان اروپایی در کنار ما نیستند»، به مویر گفت فرانسه به آمریکا احترام میگذارد و خود را «متحدی خوب» برای این کشور میداند.
وی با زیر سوال بردن تجاوز آمریکا به ایران افزود:
اما وقتی میخواهید کشورها را با خود همراه کنید، باید با آنها راهبرد مشترک داشته باشید و پیش از آغاز جنگ از آنها نظر بخواهید. ما تصمیم گرفتیم در این جنگ مشارکت نکنیم، زیرا به این نتیجه رسیدیم و همچنان معتقدم که این گزینه درستی نبود.