جوان آنلاین: محمد البرادعی مدیر کل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: بعد از گذشت نیم قرن و سلسله جنگ های فاجعه بار در خاورمیانه زمان آن فرارسیده که کشورهای حوزه خلیج فارس متوجه این نکته شوند امنیت آنها در مرتبه نخست از طریق یک ساختار امنیتی مشترک با یکدیگر تأمین می شود.

وی اضافه کرد: این ساختار امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه و بر اساس گفتگو، اعتماد سازی و همکاری شکل می گیرد نه تکیه به نیروهای خارجی که همواره به دنبال تحقق منافع خود هستند. مهم ترین از این، فهم این موضوع است که ایران همسایه آنها در منطقه بوده و خواهد بود و نمی توان این کشور را از ساختار امنیتی منطقه ای دائمی کنار گذاشت و نادیده گرفت.

البرادعی تصریح کرد: تحقق ساختار امنیتی منطقه ای با مشارکت تمام کشورها از جمله ترکیه تنها راه برای ایجاد صلح و ثبات است به شرط آن که اشغالگری اسرائیل در فلسطین به پایان رسیده و منطقه خالی از سلاح های هسته ای ایجاد شود.