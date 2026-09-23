کد خبر: 1381079
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۷
سیاست » اخبار کلی

کاظم جلالی: آمریکا باید وضعیت قانونی جدید کشتیرانی در تنگه هرمز را بپذیرد

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو تأکید کرد که آمریکا باید وضعیت قانونی جدید کشتیرانی در تنگه هرمز را بپذیرد.

جوان آنلاین: کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی ودوموستی گفت: وضعیت جدید تنگه هرمز توسط ایران و عمان تعیین خواهد شد. ایالات متحده چنانچه قصد دارد به تردد در این تنگه ادامه دهد، باید این وضعیت را بپذیرد.

به گزارش ایسنا، اظهارات سفیر ایران در سایه بحث‌های فزاینده پیرامون آینده کشتیرانی در تنگه هرمز که گذرگاهی دریایی و حیاتی برای تجارت بین‌المللی و جریان انرژی است، ایراد می‌شود.

اخیرا محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و تهران شروط خود برای مذاکره را به آنها اعلام کرده است.

رضایی افزود: ایران با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران برای توقف جنگ را به واشنگتن منتقل کرده است. وی افزود: تهران منتظر پاسخ رئیس‌جمهور آمریکا به این شروط است.

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی است.

برچسب ها: کاظم جلالی ، تنگه هرمز ، آمریکا
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