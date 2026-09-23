تشدید تبادل آتش در مرزهای پاکستان و افغانستان

همزمان با تشدید تنش‌های مرزی و دیپلماتیک میان اسلام‌آباد و کابل، ارتش پاکستان مدعی دفع تلاش عناصر تروریستی از مرزهای افغانستان شد و از تبادل آتش میان مرزبانان دو کشور خبر داد.‌

جوان آنلاین: تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان ۳ روز بعد از عملیات هوایی پاکستان علیه آنچه این کشور پایگاه‌های تروریستی در خاک افغانستان می خواند، شدت گرفته است.

به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع نظامی ادعا کردند که گروهی از تروریست‌ها با پشتیبانی مرزبانان طالبان افغانستان قصد رخنه به مرزهای پاکستان را داشتد که با واکنش فوری مرزبانی این کشور همراه شد.

طرف پاکستانی مدعی آتشباری از سنگرهای طالبان افغانستان به منطقه مرزی "کُرَم" واقع در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان شده و افزود که نیروهای پاکستانی در اقدامی تلافی جویانه سنگرهای طرف افغانستانی را هدف قرار دادند.

شبکه‌های خبری پاکستان اعلام کردند که وضعیت در نقطه مرزی کُرَم همچنان متشنج است و این کشور خود را برای دفع هرگونه واکنش از طرف افغانستان آماده می داند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی سرپرست حکومت افغانستان روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد: در حمله هوایی پاکستان به ولایت‌های «کنر» و «پکتیکا» حداقل سه تن از شهروندان این کشور کشته شدند.

یک روز پس از حمله پاکستان به عمق خاک افغانستان که خشم کابل را درپی داشته و طالبان همسایه خود را به پاسخ متقابل تهدید کرد، اسلام‌آباد مدعی شد که غیرنظامیان در فهرست اهداف آن نبود و عملیات اخیر آن منجر به انهدام چند پایگاه تروریستی و کشته شدن ۲۸ تروریست شده است.

اسلام‌آباد بارها از کابل خواسته است که مانع استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان شود.

پاکستان می‌گوید مقام‌های طالبان اقدام موثری علیه گروه‌هایی که مسئول حملات در پاکستان هستند انجام نداده‌اند اما کابل این ادعا را رد کرده است.

حکومت موقت افغانستان منکر هرگونه چشم پوشی از وظایف خود در مبارزه با تروریسم بوده و پاکستان را به دروغگویی و فرار از چالش‌های داخلی خود متهم می کند.