جان هاستد (Jon Husted) سناتور جمهوری خواه آمریکایی گفت: «جنگ ایران باید هر چه سریع تر پایان یابد»؛ اظهاراتی که به دنبال مواضع مشابهی توسط دو نامزد دیگر سنای آمریکا، افزایش مخالفت‌ها با تجاوزگری دولت دونالد ترامپ علیه ایران را حتی در بین هم حزبی‌هایش نشان می‌دهد.

جوان آنلاین: هاستد در مصاحبه اختصاصی با تارنمای آمریکایی پولیتیکو با این اظهارات، به جدیدترین فرد در بین اعضای حزب جمهوری خواه تبدیل شد که در این هفته پایان سریع جنگ ایران را خواستار شدند.

به گزارش ایرنا، اظهارات این سناتور آمریکایی که به دنبال مواضع مشابهی از سوی اشلی هینسون نامزد سنا از ایالت آیووا و مایک راجرز نامزد سنا از میشگیان مطرح شد نمونه دیگری از تلاش ها برای فشار بر ترامپ و سایر جمهوری خواهان برای کاهش قیمت بنزین است. برخی از نامزدهای انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا تلاش می کنند از ترامپ فاصله بگیرند و رای دهندگان، همچنان رئیس جمهوری آمریکا را مسئول وضعیت کنونی اقتصاد و جنگ با ایران می دانند که قیمت ها را افزایش داده است.

هاستد گفت، همچنان فکر می کند که به توافق با ایران نیاز هست و کسی را نمی شناسد که خواستار پایان جنگ نباشد.

این سناتور آمریکایی در ایالت اوهایو با شِرد براون سناتور سابق دموکرات رقابت می کند و برخی از نظرسنجی ها نشان می دهند که براون اندکی از او جلوتر است. اوهایو یکی از جدی ترین ایالت های به اصطلاح «میدان جنگ» بین نامزدهای شرکت کننده در انتخابات کنگره است. قیمت های فزاینده گاز به موضوع مهم و تعیین کننده ای در رقابت های این ایالت تبدیل شده است.

قیمت بالای بنزین و گازوئیل و تعرفه های ترامپ، خانواده ها را در ایالت های میدوست، کامیون داران و کشاورزان را در آستانه فصل برداشت تحت فشار قرار داده و چشم اندازی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد.

ترامپ روز سه شنبه به خبرنگاران گفت، تیم دولت در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است. با این حال چهار نفر از مقاماتی که از جنجال های داخلی در این زمینه آگاه هستند،به شرط فاش نشدن هویت شان به پولیتیکو گفتند که تیم ترامپ در ایالت های مخالف این تصمیم گیری به خواسته قانونگذاران جمهوری خواه توجه دارد. این اختلافات هر گونه تصمیم گیری درباره صادرات بنزین را تا قبل از انتخابات کنگره دشوار کرده است.

هاستد در بخشی از مصاحبه خود با پولیتیکو گفت: فکر می کنم ما در بلندمدت باید قیمت های بنزین را کاهش دهیم.

وی به ادامه جنگ اوکراین و جنگ ایران به عنوان دو عامل اصلی افزایش هزینه های گازوئیل اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، تخابات میان‌دوره‌ای کنگره قرار است ۳ نوامبر ۲۰۲۶(۱۲ آبان) برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود. این انتخابات به منزله همه پرسی درباره عملکرد رئیس جمهوری مستقر است و نتیجه آن می‌تواند موازنه قدرت در کنگره را تغییر دهد.

حکیم جفریس رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌تر در اظهاراتی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که جنگ تجاوزکارانه و بی‌دلیل ایالات متحده علیه ایران شکست خورده است.

جفریس در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: اقتصاد تحت رهبری ترامپ و جمهوری‌خواهان فاجعه است و به مسیر اشتباه ادامه می‌دهد.