مهرداد خانبان به کادرفنی امیر قلعه‌نویی اضافه شد و جایگزین آندرانیک تیموریان در تیم ملی خواهد شد.

جوان آنلاین: پس از پایان همکاری آندرانیک تیموریان با تیم ملی فوتبال ایران، کادر فنی این تیم با یک تغییر همراه شد و مهرداد خانبان به جمع دستیاران امیر قلعه‌نویی اضافه شد.

خانبان که سابقه حضور در پرسپولیس و تراکتور و همکاری با مربیان مختلف فوتبال ایران را در کارنامه دارد، از این پس در کنار قلعه‌نویی و سایر اعضای کادر فنی تیم ملی فعالیت خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر نخستین اردوی خود پس از جام جهانی ۲۰۲۶ را برای آماده‌سازی حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ برگزار می‌کند و قرار است در ادامه این اردو در دیدار‌های تدارکاتی به مصاف ازبکستان و روسیه برود.