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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۳
ورزش » ساير

رفتار عجیب مورینیو بعد از شکست برابر اتلتیکو/ بیانیه باشگاه رئال در اعتراض به داوری

رفتار عجیب مورینیو بعد از شکست برابر اتلتیکو/ بیانیه باشگاه رئال در اعتراض به داوری سرمربی رئال مادرید بعد از شکست برابر اتلتیکو مادرید در داربی بزرگ شهر مادرید به انتقاد از داوری پرداخت. باشگاه رئال مادرید هم در این زمینه بیانیه‌ای را صادر کرد.

جوان آنلاین: رئال مادرید با هدایت ژوزه مورینیو دومین شکست فصل خود را آن هم تنها بعد از گذشت ۷ هفته تجربه کرد تا اختلاف این تیم با بارسلونا به ۶ امتیاز افزایش پیدا کند.

مورینیو به شدت به عملکرد داوری در این بازی معترض است.

ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، پس از پایان دربی پایتخت مقابل اتلتیکو مادرید، با اقدام خود در نشست خبری جنجال زیادی ایجاد کرد.

مورینیو در حالی وارد نشست خبری شد که تصویری شامل دو صحنه جنجالی از مسابقه را همراه خود آورده بود. در این تصویر، برخورد کریستیان رومرو با جود بلینگام و همچنین تکل لی کانگ‌این روی فدریکو والورده دیده می‌شد.

سرمربی پرتغالی معتقد بود هر دو صحنه باید با کارت قرمز جریمه می‌شدند.

مورینیو در نشست خبری پس از مسابقه گفت: می‌توانیم در زمان خود صرفه‌جویی کنیم، چون داستان این مسابقه دقیقاً همین‌جاست.

سپس تصویر دو صحنه مربوط به برخورد‌های رومرو با بلینگام و کانگ‌این با والورده را به خبرنگاران نشان داد.

او در ادامه با قاطعیت گفت: این دو مورد، دو کارت قرمز کاملاً واضح بودند.

این صحبت‌های مورینیو پس از شکست دو بر صفر رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادرید مطرح شد؛ دیداری که چندین تصمیم داوری بحث‌برانگیز داشت.

یکی از مهم‌ترین موارد مورد اعتراض سرمربی رئال، اخراج نشدن رومرو و لی کانگ‌این بود. در سوی مقابل، رئال مادرید در نیمه دوم با اخراج مدافع خود، دین هویسن، با یک ضربه جدی مواجه شد.

مورینیو با نمایش این تصاویر در نشست خبری، عملا اعتراض خود به تصمیم‌های داوری در دربی را به یکی از محور‌های اصلی صحبت‌هایش تبدیل کرد.

او ادامه داد: کسانی که باید خوشحال باشند، کمیته تعیین داوران هستند، چون کل ماجرا بسیار عجیب بود. آنها یک هفته کامل قبل می‌دانستند چه کسی داور خواهد بود، در حالی که روال معمول اعلام داور تنها ۲۴ ساعت قبل بود. این داور بیچاره به اینجا آمد و نتوانست فشار را تحمل کند. فشار اینجا شبیه فضای دهه ۱۹۸۰ است.

بیانیه باشگاه رئال مادرید

باشگاه رئال مادرید هم در بیانیه‌ای به داوری در این بازی اعتراض کرد.

در بیانیه باشگاه رئال مادرید آمده است: رئال مادرید در حالی در ورزشگاه واندا متروپولیتانو شکست خورد که با قضاوت بسیار ضعیف اورتیس آریاس همراه شد. داور در نیمه نخست کوتی رومرو را به دلیل ضربه زدن به زانوی جود بلینگام اخراج نکرد؛ این در حالی بود که حتی صحنه را از طریق مانیتور VAR نیز بررسی کرد. همچنین لی کانگ‌این نیز به دلیل لگد کردن مچ پای چپ فدریکو والورده با کارت قرمز جریمه نشد. هر دو تصمیم داور روی جریان مسابقه تأثیرگذار بود؛ دیداری که در نهایت در نیمه دوم به سود اتلتیکو مادرید به پایان رسید.

برچسب ها: ژوزه مورینیو ، اتلتیکو ، رئال مادرید
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