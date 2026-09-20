ریزش معدن در سودان ۱۱ کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، یک منبع دولتی سودانی به شبکه الجزیره گفت: در حاین حادثه ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایرنا، این رویداد در سایه جنگ داخلی در سودان رخ میدهد.
دور جدید جنگ داخلی در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگریهای بینالمللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.
سودان از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۶ تنش و ناآرامی طولانی را سپری کرده و شاهد ۲۰ اقدام برای کودتا و دو جنگ داخلی ویرانگر یکی در سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۲ و دیگری در سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ بود که در نهایت منجر به استقلال و جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ شد.