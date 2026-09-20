«بسنت» از مذاکره با مقام چینی درباره دیدار ترامپ-شی خبر داد

جوان آنلاین: اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا امروز یکشنبه از دیدار خود با «هه لیفنگ» معاون نخست وزیر چین در نیویورک خبر داد.
به گزارش مهر، وزیر خزانهداری آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: در شهر نیویورک، من و معاون نخست وزیر «هه لیفنگ» در آستانه نشست تاریخی رئیس جمهور آمریکا با رئیسجمهور شی جین پینگ در واشنگتن، به گفتوگوهای خود درباره روابط اقتصادی و تجاری ایالات متحده و چین ادامه میدهیم.
اسکات بسنت در این خصوص ادعا کرد: این مذاکرات به فراهم سازی زمینه برای پیشبرد منافع اقتصادی آمریکا توسط رئیس جمهور ترامپ و دستیابی به نتایج ملموس برای مردم آمریکا کمک میکند!