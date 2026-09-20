سریع: عربستان ۷۶۰ بار یمن را بمباران کرد

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، سریع گفت که نیروی هوایی عربستان در ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از جنگنده‌های F-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، ۲۸ حمله هوایی علیه یمن انجام دادند.

سریع افزود: این حملات استان‌های تعز، الجوف و مأرب را هدف قرار دادند.

نیرو‌های مسلح یمن اخیرا توانستند با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان مناطق ساحل غربی یمن بویژه شهر بندری راهبردی المخا و شماری از جزایر ساحلی را به کنترل خود در آورند و اشراف خود بر تنگه راهبردی باب المندب را کامل کنند.

همزمان در پی حملات عربستان به مناطق مختلف یمن و پشتیبانی هوایی آن از شبه نظامیان مورد حمایت خود، نیرو‌های مسلح یمن تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داده و تاکید کرده‌اند که تشدید تنش عربستان را با تشدید تنش پاسخ و محاصره عربستان را تا زمان رفع محاصره یمن از سوی این کشور ادامه خواهند داد.