المشاط: محاصره ظالمانه عربستان دربرابر اراده ملت یمن ناکارآمد است/ در صلح باز است

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با اشاره به دوازدهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر، ضمن قدردانی از ملت و نیرو‌های مسلح و امنیتی این کشور، تأکید کرد که با وجود حملات گسترده و محاصره عربستان، اراده ملت یمن همچنان پابرجا مانده است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت دوازدهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر، این مناسبت را به عبدالمک بدرالدین الحوثی، رهبر انقلاب یمن تبریک گفت و از پیروزی و فرارسیدن سالگرد این انقلاب ابراز خرسندی کرد.

المشاط از ملت مقاوم یمن تشکر و قدردانی کرد و به‌طور ویژه از مجاهدان نیرو‌های مسلح و امنیتی، خانواده‌های شهدا، مجروحان و اسیران قدردانی کرد.

وی همچنین از خداوند به دلیل پیروزی و بیرون راندن تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی از تمامی مناطق ساحل غربی یمن تشکر کرد.

المشاط آزادی شماری از اسیران در روز‌های اخیر را تبریک گفت و متعهد شد که تلاش‌ها برای آزادی تمامی اسیران ادامه یابد و این موضوع را یک تعهد ملی، ایمانی، انسانی و انقلابی دانست.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه گفت نیرو‌های نفوذ و فساد سال‌های طولانی را در هدر دادن منابع کشور، ایجاد بحران‌ها و درگیری‌ها و وابسته کردن تصمیم ملی به خارج سپری کردند، آنها از زمان تأسیس جمهوری یمن در ایجاد دولت مورد نظر مردم این کشور ناکام ماندند و در نهایت یمن را به کشوری شکننده تبدیل کردند.

المشاط اظهار کرد که صحنه‌های بی‌ثباتی امنیتی پیش از انقلاب همچنان در حافظه مردم باقی مانده است.

وی گفت که انقلاب ۲۱ سپتامبر، آزادی و استقلال را شعار خود قرار داد و پایان دادن به دوره قیمومیت و وابستگی را محور طرح و مسیر خود قرار داد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود: نیرو‌های استعمارگر توطئه‌هایی را طراحی کردند و تجاوزی جنایتکارانه را به رهبری عربستان و با نظارت آمریکا آغاز کردند؛ تجاوزی که از واشنگتن اعلام شد، زیرا این نیرو‌ها با وجود یمن آزاد و مستقل مخالف بودند.

المشاط تأکید کرد: با وجود امکانات گسترده‌ای که برای تجاوز فراهم شد و هدف قرار گرفتن کشور با بیش از ۲۵۰ هزار حمله هوایی و همچنین محاصره ظالمانه عربستان، این تجاوز به دیوار اراده ملت یمن برخورد کرد.

وی در ادامه گفت: ما درِ صلح را نبسته‌ایم، بلکه با نیت‌های صادقانه پیش‌قدم شدیم و امتیاز‌هایی دادیم و اساس موضع ما پایان دادن به تجاوز و محاصره ظالمانه عربستان بود.



کارشکنی عربستان در اجرای نقشه راه

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه گفت که صنعا در دوره کاهش تنش، از عربستان خواست نقشه راه را اجرا و روند صلح را تکمیل کند، اما ریاض به‌جای آن، لجاجت و تعلل را در پیش گرفت و با سوءاستفاده از مشغولیت ملت یمن به حمایت از فلسطین، محاصره این کشور را تشدید کرد.

المشاط افزود: رنج و مشکلاتی که ملت یمن به آن رسیده، نتیجه تجاوز و محاصره ظالمانه عربستان علیه کشورمان و محروم کردن آن از ثروت‌های ملی خود است و به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد.

وی گفت ملت یمن با حضور میلیونی در «جمعه هشدار و بسیج» به خیابان‌ها آمد و از رهبری این کشور خواست تصمیم‌های مناسب را برای پایان دادن به تجاوز و محاصره، آزادسازی سرزمین، دستیابی به حقوق و بازپس‌گیری منابع ملی اتخاذ کند.

المشاط ادامه داد که در پاسخ به خواسته‌های مردم، با دستور رهبری یمن، این کشور از مرحله مطالبه‌گری به مرحله اقدام منتقل شد و معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را اعلام کرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن خطاب به ملت این کشور نیز گفت: در حالی که این نبرد را ادامه می‌دهیم، می‌دانیم شما چه رنج‌هایی از قطع حقوق و دستمزدها، خشکاندن منابع و هدف قرار دادن پول ملی متحمل شده‌اید و در برابر ایستادگی شما با نهایت احترام سر تعظیم فرود می‌آوریم.

خیانت‌کاران به آغوش وطن بازگردند

وی از افرادی که تحت تأثیر عربستان قرار گرفته‌اند خواست از فرصت عفو رهبری یمن استفاده کنند و به آغوش میهن بازگردند و در کنار مردم خود قرار بگیرند.

المشاط همچنین از نیرو‌های مسلح و امنیتی یمن به دلیل انضباط و پایبندی اخلاقی و دینی آنها در برخورد با اسیران، مجروحان و افرادی که فریب خورده‌اند، تمجید کرد و این رویکرد را ادامه مسیر انقلاب این کشور دانست.

حمله به مکه افترا است

وی ادعای عربستان درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه توسط ارتش یمن را «افترا و دروغ» خواند و گفت: «از این ادعا بیزاریم و به عربستان می‌گوییم که تلاش پست تو ناکام مانده است؛ تمام جهان نجابت ارتش ما را می‌داند و می‌داند که تو فقط به دنبال بهره‌برداری از این موضوع هستی.» المشاط اقدامات نیرو‌های مسلح یمن در برخی مناطق ساحلی را «عملیاتی ملی در چارچوب اعمال حاکمیت یمن و بیرون راندن تجمعات نیرو‌های سعودی» توصیف کرد.

وی تأکید کرد که دولت، ارتش و ملت یمن تحت رهبری رهبر انصارالله، برای پایان دادن به تجاوز و محاصره ظالمانه عربستان، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازپس‌گیری منابع ملی و دریافت غرامت‌ها به مسیر خود ادامه خواهند داد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین بر حق ملت این کشور برای دفاع از موضع و مساله عادلانه و مطالب مشروع خود، از جمله پایان دادن به تجاوز و محاصره عربستان و بازگرداندن حاکمیت و استقلال یمن تأکید کرد.

گزینه‌های یمن تشدید خواهد شد

المشاط گفت که گزینه‌های یمن به خواست خدا تشدید خواهد شد و شکل‌های دردناک‌تری به خود خواهد گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد جمهوری یمن هیچ‌گونه طمع یا دشمنی با کشور‌های همسایه یا کشور‌های عربی و اسلامی ندارد و به هیچ کشوری حمله نکرده است، بلکه این یمن بوده که هدف حمله قرار گرفته است.

المشاط همچنین گفت: به جهان تأکید می‌کنیم که کرسی یمن در سازمان ملل متحد و نمایندگی این کشور در نشست سالانه مجمع عمومی خالی است و هر کس این عنوان را به خود نسبت دهد، نماینده یمن و دیدگاه جمهوری یمن نیست، بلکه صدای دشمن سعودی است.

وی گفت عربستان برای افرادی که این عنوان را جعل کرده‌اند، از یکی از هتل‌های ریاض مشروعیتی دروغین خریداری کرده و با استفاده از منابع مالی خود آن را ترویج می‌کند.

تنگه باب‌المندب جز عربستان، برای همه امن است المشاط تأکید کرد: به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی، کشتیرانی دریایی و حرکت تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب امن است و از سوی یمن با هیچ خطری مواجه نخواهد شد.

وی همچنین گفت صلح واقعی و عادلانه، گزینه راهبردی یمن بوده و خواهد بود و همه باید درک کنند که گزینه صلح با یمن کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر است.

اعلام حمایت از فلسطین، ایران و محور مقاومت

رئیس شورای عالی سیاسی یمن بار دیگر بر پایبندی این کشور به موضع اصولی و ایمانی خود در حمایت از ملت فلسطین و مساله عادلانه آن که آن را مسئله همه امت دانست، تأکید کرد.

المشاط همچنین گفت که یمن در کنار ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی این کشور قرار دارد و از مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و دیگر جبهه‌های «محور جهاد و مقاومت» در چارچوب اصل «وحدت جبهه‌ها» حمایت می‌کند.