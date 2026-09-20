کد خبر: 1380592
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندان خود در عربستان

3 وزارت خارجه آمریکا به دلیل حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها به عربستان، برای شهروانش هشدار امنیتی صادر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت امنیتی کنونی در عربستان سعودی، کارکنان دولت آمریکا اکنون ملزم هستند برای هرگونه سفر رسمی یا شخصی به شهر‌های طائف و ینبع، مجوز ویژه دریافت کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: خدمات کنسولی عادی و اضطراری برای شهروندان آمریکایی در دسترس است؛ برای دریافت کمک با نزدیک‌ترین سفارت یا کنسولگری تماس بگیرید.

وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: نمایندگی آمریکا قویاً از همه شهروندان (در عربستان) می‌خواهد که احتیاط کنند و دستورالعمل‌های توصیه‌شده را رعایت نمایند.

این در حالیست که ارتش و مبارزان یمنی به منظور دفاع از کشورشان مقابل متجاوزان سعودی، نقاط نظامی مهمی از عربستان را مورد حملات خود قرار دادند.

برچسب ها: سفارت آمریکا ، عربستان ، هشدار امنیتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

یک قدمی مدال آسیایی

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار