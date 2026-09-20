سیتی صدر را گرفت، لیورپول از ویتالیتی سه امتیاز برد

لیورپول در بازگشت آندونی ایرائولا به ورزشگاه تیم سابقش، بورنموث را شکست داد و منچسترسیتی نیز در یک مسابقه هشت‌گله از سد ساندرلند گذشت و صدرنشین لیگ برتر انگلیس شد.

جوان آنلاین: لیورپول در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه ویتالیتی از سد بورنموث گذشت.

تنها گل مسابقه در دقیقه ۵۸ به ثمر رسید؛ جایی که ارسال کودی خاکپو به الکساندر ایساک رسید و مهاجم سوئدی دروازه میزبان را باز کرد.

این مسابقه برای آندونی ایرائولا اهمیت ویژه‌ای داشت؛ سرمربی لیورپول برای نخستین بار پس از جدایی از بورنموث به ویتالیتی بازگشت و مقابل تیم سابقش به پیروزی رسید. لیورپول با این برد ۹ امتیازی شد و به رتبه ششم رسید.

در دیگر مسابقه مهم یکشنبه، منچسترسیتی در یک بازی پرگل و تماشایی با نتیجه ۵ بر ۳ ساندرلند را شکست داد.

انزو فرناندز، رایان شرکی، آنتوان سمنیو دو بار و ارلینگ هالند گل‌های سیتی را به ثمر رساندند. در سمت مقابل نیز برایان بروبی هر سه گل ساندرلند را زد و با وجود هت‌تریک، نتوانست مانع شکست تیمش شود.

شاگردان انزو مارسکا با این پیروزی ۱۵ امتیازی شدند و به صدر جدول لیگ برتر انگلیس رسیدند.