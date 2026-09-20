جوان آنلاین: تعدادی از گروه‌های مسلح اصلی مخالف دولت اتیوپی با هدف هماهنگی بیشتر در برابر دولت «آبی احمد» نخست‌وزیر این کشور، ائتلافی تشکیل داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ائتلاف شامل گروه‌هایی از مناطق مختلف اتیوپی است که با سیاست‌های دولت فدرال مخالف هستند و تشکیل آن می‌تواند بر معادلات امنیتی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.

کارشناسان معتقدند تشکیل ائتلاف میان گروه‌های مسلح مخالف، در صورت تثبیت و گسترش همکاری آنها، می‌تواند جبهه‌های متعددی را در برابر دولت آبی احمد ایجاد کند و فشار‌های امنیتی بر دولت فدرال را افزایش دهد.