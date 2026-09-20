مشارکت در انتخابات دومای روسیه به ۶۰ درصد نزدیک شد

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مشارکت در انتخابات دوما به ۵۶.۵۷ درصد رسیده است که از میزان مشارکت در انتخابات سالیان ۲۰۲۱، ۲۰۱۶، ۲۰۰۳ و ۱۹۹۳ نیز فراتر رفته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات دومای دولتی این کشور از میزان مشارکت در انتخابات سالیان ۲۰۲۱، ۲۰۱۶، ۲۰۰۳ و ۱۹۹۳ فراتر رفته است.

به گزارش مهر، بر اساس بیانیه صادره از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، میزان مشارکت در این انتخابات به ۵۶.۵۷ درصد رسیده است.

گفتنی است که در انتخابات دومای سال ۲۰۱۶، میزان مشارکت ۴۷.۸۸ درصد بود.

همچنین میزان مشارکت در انتخابات سالیان ۲۰۲۱، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۳ به ترتیب ۵۱.۷۲، ۵۴.۸۱ و ۵۵.۷۵ درصد بوده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اضافه کرد: میزان مشارکت در انتخابات دوما در مسکو از آمار سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است؛ طبق داده‎های مربوطه تا ساعت ۱۹:۵۵ امروز یکشنبه، میزان مشارکت در انتخابات دومای دولتی در مسکو ۵۱.۱۹ درصد بود.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود: تا ساعت ۱۵:۱۴ به وقت مسکو، معادل ۱۲:۱۴ به وقت بین المللی، ۵۲.۶۲ درصد واجدان شرایط در انتخابات نهمین دوره دومای دولتی روسیه رأی داده‌اند.