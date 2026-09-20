جوان آنلاین: از مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، حجتالاسلام والمسلمین سید علی عماد، ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور، با پرسوجو از احوال ایشان، مراتب ارادت و احترام خود را ابراز نمود.
به گزارش مهر، وی همچنین با تضرع و دعا، از درگاه خداوند متعال خواستار تندرستی و شفای عاجل ایشان شد.
عماد ضمن تقدیر از تلاشهای کادر درمان، تأکید کرد که تمامی امکانات و حمایتهای لازم جهت تسهیل روند درمان فراهم خواهد بود.
آیت الله شبیری زنجانی شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ماه، به دلیل بروز عارضه ریوی و بهمنظور پیگیری روند درمان و مراقبتهای پزشکی، در یکی از بیمارستانهای قم بستری شدند.