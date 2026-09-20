مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت و رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، روز یکشنبه از آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید عیادت کرد.

جوان آنلاین: از مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور، با پرس‌وجو از احوال ایشان، مراتب ارادت و احترام خود را ابراز نمود.

به گزارش مهر، وی همچنین با تضرع و دعا، از درگاه خداوند متعال خواستار تندرستی و شفای عاجل ایشان شد.

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عماد ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر درمان، تأکید کرد که تمامی امکانات و حمایت‌های لازم جهت تسهیل روند درمان فراهم خواهد بود.

آیت الله شبیری زنجانی شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ماه، به دلیل بروز عارضه ریوی و به‌منظور پیگیری روند درمان و مراقبت‌های پزشکی، در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شدند.