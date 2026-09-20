محکوم متواری مسلح در درگیری با پلیس لارستان کشته شد

جوان آنلاین: سرهنگ محمد رستمی گفت: یک محکوم متواری که سابقه سرقت مسلحانه داشت، شب گذشته پس از شناسایی در یکی از بخشهای این شهرستان، با مأموران انتظامی درگیر شد.
به گزارش مهر، وی افزود: این فرد به محض مشاهده مأموران، با سلاحی که در اختیار داشت به سمت آنان تیراندازی کرد و با وجود اخطارهای مکرر عوامل انتظامی، از تسلیم شدن خودداری کرد.
فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح با این فرد مسلح درگیر شدند و وی را زمینگیر کردند که در این درگیری، محکوم متواری کشته شد.
سرهنگ رستمی با اشاره به دستگیری ۲ همدست این فرد گفت: یک قبضه سلاح نیز از صحنه درگیری کشف و ضبط شد.