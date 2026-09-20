جوان آنلاین: مقتدی صدر رهبر جریان صدر از خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی از عراق استقبال کرد.
به گزارش ایسنا، صدر با انتشار پیامی نسبت به هرگونه مداخله خارجی جدید در امور عراق پس از خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی هشدار داد.
او از آمریکا خواستار تعامل با تصمیم ملی عراق شد و گفت که عقب نشینی نیروهای ائتلاف به نفع عراق و جهان است.
صدر تاکید کرد که عقبنشینی نیروهای ائتلاف بینالمللی آغازی برای مداخلات خارجی نباشد. او از کشورهای همجوار و سایر کشورها خواستار عدم دخالت در امور عراق شد و بر مخالفت قاطع با هرگونه مداخله خارجی تاکید کرد.
وی از سیاسیون عراقی خواستار عدم تکرار اشتباه خود در خصوص مداخله مجدد آمریکا شد و تاکید کرد که عراق از طریق نیروهای امنیتی خود میتواند از خود محافظت کند.
رهبر جریان صدر ضمن تاکید بر مقابله با هرگونه مداخله خارجی، بر لزوم پایان فساد، ظلم، دیکتاتوری، اشغالگری و تروریسم تاکید کرد.