جوان آنلاین: ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی پس از آن خواستار اجرای حکم اعدام مجری عملیات استشهادی در نزدیکی رام الله شد که پلیس این رژیم اعلام کرد عامل تیراندازی را زنده در یکی از بیمارستان‌های شهر رام‌الله بازداشت کرده است.

به گزارش ایسنا، پلیس رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد در این تیراندازی که در نزدیکی شهرک «نوه‌تسوف» در شمال‌غرب رام‌الله رخ داد، یک صهیونیست کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

بن گویر پیشتر نیز گفته بود که فقط اشغالگران صهیونیست حق حیات دارند و باید روزانه بیش از ۳۰ فلسطینی را کشت.

این اظهارات او در کنار پرونده‌ای قطور از یورش و حملات به اسرای فلسطینی و فعالان بین المللی شکست حصر غزه، باعث شده است که از سوی برخی از دولت‌های اروپایی و غربی تحریم شود.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خطاب به صهیونیست‌های شهرک‌نشینی که در دوره ریاستش مسلح شده‌اند گفت: در روز کیپور (آمرزش) از همه کسانی که مجوز حمل سلاح شخصی دارند، می‌خواهیم سلاح‌هایشان را در داخل کمد نگه ندارند. این سلاح‌ها را با خود داشته باشد به شکل قانونی و با مسئولیت!

او ادامه داد: حتی به هنگام رفتن به کنیسه و نماز و هر جایی که حضور دارید، در چارچوب اصلاحات قانون حمل سلاح که پیش برده‌ام. از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، مجوز ۳۰۰ هزار سلاح صادر شده است.

اظهارات بن‌گویر پس از اجرایی شدن قانون جنجالی مجازات اعدام در سرزمین‌های اشغالی در آوریل ۲۰۲۶ مطرح شده است. بن‌گویر از حامیان سرسخت اجرای این مجازات است و بار‌ها خواستار تشدید مجازات عاملان استشهادی فلسطینی شده است.

در مقابل، منتقدان این قانون درباره پیامد‌های حقوقی و امنیتی آن و احتمال افزایش تنش‌ها در سرزمین‌های فلسطینی هشدار داده‌اند.