کد خبر: 1380555
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: میان موضوع محاصره یمن و ایران ارتباطی وجود ندارد

2 رئیس اداره امور رسانه‌ای در دولت نجات ملی یمن، هرگونه ارتباط میان موضوع محاصره یمن و ایران را رد کرد و گفت جنگ و محاصره علیه یمن پیش از محاصره ایران آغاز شده است.

جوان آنلاین: «زید الغرسی» رئیس اداره امور رسانه‌ای در دولت نجات ملی یمن با بیان اینکه صنعا به دنبال تثیبت معادله «ریاض در برابر صنعا» است، تصریح کرد: عربستان سعودی باید «معادله جدید» را بپذیرد و درک کند.

به گزراش ایسنا، وی که با شبکه المیادین گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: ریاض با افزایش تحرکات نظامی و حملات هوایی، درصدد گسترش دامنه جنگ است و در حال حاضر نشانه‌ای از بازگشت به نقشه راه صلح وجود ندارد.

وی گفت: حملات یمن، پایگاه‌های نظامی عربستان و تأسیسات شرکت آرامکو را هدف قرار می‌دهد و تأسیسات آرامکو به دلیل نقش آن در اقتصاد عربستان، در چارچوب فشار اقتصادی بر ریاض هدف قرار می‌گیرند.

این مقام دولت نجات ملی یمن تأکید کرد که جنگ و محاصره علیه یمن پیش از محاصره ایران آغاز شده است و روایت‌های مطرح‌شده درباره این موضوع را «تحریف واقعیت» و تلاشی برای فرار از راه‌حل‌های سیاسی توصیف کرد.

الغرسی خاطرنشان کرد: میان موضوع محاصره یمن و ایران ارتباطی وجود ندارد و مساله یمن مستقیما به عربستان مربوط است.

رئیس اداره امور رسانه‌ای در دولت نجات ملی یمن همچنین گفت یمن تنها در صورتی حاضر به پایان دادن به محاصره عربستان است که محاصره یمن نیز پایان یابد؛ حتی اگر تمام جهان در این روند دخالت داشته باشند.

برچسب ها: یمن ، ایران ، محاصره
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