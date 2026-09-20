افشاگری ژاوی: لاپورتا نگذاشت مسی به بارسلونا برگردد!

سرمربی سابق بارسلونا مدعی است که رئیس این باشگاه در سال ۲۰۲۲ با وجود تمایل فوق‌ستاره آرژانتینی، مانع بازگشت او به نیوکمپ شد.

جوان آنلاین: ژاوی هرناندز، سرمربی جدید تیم هلند، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود به افشای جزئیات بیشتری درباره منتفی شدن بازگشت لیونل مسی به بارسا پس از جام جهانی ۲۰۲۲ پرداخت.

به گزارش ایرنا، به گفته ژاوی، مسی پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ با آرژانتین، به شدت خواهان بازگشت به بارسا بود، اما اتفاقاتی در نهایت باعث شد تا او یک سال بعد راهی اینترمیامی و لیگ آمریکا شود.

مربی سابق بارسلونا در پادکست «براکار گوپتا» در یوتیوب فاش کرد که چهار ماه با مسی در تماس شخصی بوده و برای بازگشت به باشگاه تلاش زیادی کرده است.

ژاوی گفت: ما چهار ماه در تماس بودیم. مسی به شدت می‌خواست به بارسلونا برگردد و من صدرصد موافق بودم. خود مسی امید زیادی داشت و من و تمام کادر مربیگری با انتظارات زیادی منتظر او بودیم.

با این حال به گفته ژاوی، همه چیز به دلیل یک تصمیم از سوی رئیس باشگاه، خوان لاپورتا، تغییر کرد.

او گفت: در نهایت، لاپورتا رئیس باشگاه تصمیم گرفت که دیگر نمی‌خواهد مسی را جذب کند. ناگهان، او همه چیز را لغو کرد.

ژاوی تغییر ناگهانی باشگاه را غیرمنتظره و شرم‌آور خواند، به خصوص پس از اینکه چندین مکالمه با هم‌تیمی سابقش داشت.

او گفت: بسیار عجیب بود و برای من بسیار دشوار بود که به مسی بگویم که بازگشت او اتفاق نخواهد افتاد.

در شرایطی خروج مسی از بارسلونا در سال ۲۰۲۱ هواداران باشگاه را جریحه‌دار کرده بود که احتمال بازگشت پس از قهرمانی در جام جهانی، هیجان را به اوج رساند.

اظهارات ژاوی، رابطه پیچیده بین مسی و لاپورتا را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد. آنها نشان می‌دهند که چگونه این آرژانتینی سال‌ها پس از ترک باشگاه، ضربه دیگری از رئیس بارسلونا خورد. به سال ۲۰۲۱ برگردیم، و تلاش‌ها برای حفظ مسی در بارسلونا با وجود تمام وعده‌ها و اطمینان‌های قبلی، شکست خورد. باشگاه بعدا اعلام کرد که محدودیت‌های مالی و قوانین لالیگا مانع ثبت قرارداد جدید او شده است.