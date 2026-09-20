جوان آنلاین: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این کشور حدود دو هفته است در حال تبادل دیدگاهها درباره امکان ازسرگیری مذاکرات ایران است و از طریق تیم میانجیگری خود با تهران و واشنگتن برای بررسی امکان ازسرگیری گفتوگوها در تماس است.
وی گفت: «ما حدود دو هفته است که دیدگاههای مختلفی را درباره ازسرگیری مذاکرات ایران با یکدیگر تبادل میکنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «از طریق تیم میانجیگری خود با تهران و واشنگتن همکاری میکنیم تا امکان ازسرگیری مذاکرات را بررسی کنیم.»
وی ادامه داد: «میانجیهای ما در حال حاضر میان پایتختهای مختلف در رفتوآمد هستند و امیدواریم در این مسیر به پیشرفت دست یابیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت: «ما از مقامهای دولت آمریکا تأییدهایی شنیدهایم مبنی بر اینکه واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است.»
وی تأکید کرد: «ما به یک راهحل منطقهای نیاز داریم که ثبات را محقق کند و همچنین به تفاهمی بینالمللی نیاز داریم که از گذرگاههای آبی مانند تنگه هرمز حفاظت کند.»
پیش از این نیز محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت: «آنچه قطر انجام میدهد و آنچه در پی آن است، تسهیل گفتوگوهای صلح و میانجیگری میان طرفهاست.»