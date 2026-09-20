رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد پروژه طاق نصرت پیشنهادی خود در واشنگتن را به یک «مجتمع نظامی درجه‌یک» که قابلیت استقرار پهپاد، تکتیرانداز و ذخیره مهمات را خواهد داشت تبدیل می‌کند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد بنا به «درخواست شدید» ارتش آمریکا، با تبدیل پروژه طاق نصرت ۷۶ متری خود که قرار است میان یادبود لینکلن و گورستان ملی آرلینگتون ساخته شود، به یک «مجتمع نظامی/طاق نصرت درجه‌یک» موافقت کرده است.

به گزارش ایسنا، ترامپ در این پیام ادعا کرد این مجتمع نظامی می‌تواند «شمار زیادی پهپاد و تک‌تیرانداز را در خود جای دهد، امکان استفاده سریع از آنها را در بخش‌های سقف و محوطه فراهم کند و مقادیر زیادی مهمات تک‌تیراندازی را انبار کند.»

به گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین بار نیست که ترامپ پروژه‌های ساخت‌وساز خود را با بزرگ‌نمایی به بهانه‌های امنیتی پیوند می‌زند. او پیش‌تر نیز سالن رقص جدید کاخ سفید را که ساخت آن با تخریب قسمتی از بخش شرقی کاخ سفید همراه شد، «مجتمع نظامی» خوانده و آن را برای امنیت ملی ضروری توصیف کرده بود.

بنا به گزارش رسانه‌های آمریکایی طرح ساخت این طاق نصرت که به سبک طاق نصرت پاریس طراحی شده، از ابتدا با انتقاد‌های گسترده روبه‌رو بوده است. این طاق قرار است در منطقه‌ای پرتردد در نزدیکی پل یادبود آرلینگتون ساخته شود؛ محلی که یکی از اندک مسیر‌های ارتباطی میان واشنگتن و شمال ویرجینیا محسوب می‌شود.

منتقدان می‌گویند ساخت این بنا خط دید تاریخی میان یادبود لینکلن و گورستان آرلینگتون را مختل می‌کند و چهره معماری پایتخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جمعی از کهنه‌سربازان و یک تاریخ‌دان برجسته معماری نیز با طرح شکایت در دادگاه فدرال خواستار توقف این پروژه شده‌اند و استدلال می‌کنند ساخت چنین بنایی نیازمند مجوز کنگره است.

طاق نصرت ترامپ تاکنون تأیید اولیه کمیسیون هنر‌های زیبای آمریکا را دریافت کرده؛ نهادی که همه اعضای آن توسط خود ترامپ منصوب شده‌اند. با این حال، پروژه هنوز تأیید نهایی کمیسیون برنامه‌ریزی پایتخت را دریافت نکرده و قرار است این نهاد در فصل پاییز بار دیگر به آن رسیدگی کند.

مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه قرار بود در همین ماه برگزار شود، اما با توجه به چالش‌های حقوقی و نبود مجوز نهایی، سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این پروژه یکی از چندین طرحی است که ترامپ برای به‌جای گذاشتن میراثی از خود در واشنگتن دنبال می‌کند؛ از جمله بازسازی سالن رقص کاخ سفید، تغییر نام و بازسازی مرکز کندی، مرمت استخر بازتابنده یادبود لینکلن و بازسازی یک زمین گلف در پارک پوتوماک شرقی که به گفته منتقدان دسترسی عمومی به مسیر‌های دویدن و دوچرخه‌سواری را محدود خواهد کرد.