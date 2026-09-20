جوان آنلاین: تهران در شرایطی به فصل سرد سال نزدیک میشود که آلودگی هوا همچنان یکی از جدیترین چالشهای زندگی در پایتخت و شهرهای پیرامونی آن است، هر سال با کاهش دما و افزایش پایداری هوا، بحث درباره منابع آلاینده، خودروهای فرسوده، کیفیت سوخت و سهم حملونقل عمومی در تولید آلودگی بالا میگیرد؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تصمیمهای مقطعی و اقدامات محدود، بهتنهایی نمیتوانند این بحران را مهار کنند.
به گزارش مهر، در چنین شرایطی، توسعه ناوگان عمومی برقی و هیبریدی میتواند پاسخ به بخشی از مشکلات انباشتهشده حملونقل استان تهران باشد؛ استانی که شبکه جابهجایی آن تنها محدود به پایتخت نیست و میلیونها سفر روزانه میان تهران و شهرستانهایی مانند شهریار، ملارد، رباطکریم، پرند، اسلامشهر، ورامین، قرچک، پاکدشت و دیگر مناطق پیرامونی در آن انجام میشود.
با این حال، مسئله اصلی تنها خرید چند دستگاه اتوبوس یا تاکسی برقی نیست. پرسش اساسی این است که آیا استان تهران برای گذار تدریجی از ناوگان فرسوده و پرمصرف به شبکهای کمآلاینده، برنامهای یکپارچه و قابل ارزیابی دارد یا قرار است برقیسازی نیز مانند بسیاری از طرحهای گذشته، در سطح خبرهای مناسبتی و پروژههای محدود باقی بماند؟
برقیسازی؛ ضرورتی فراتر از کاهش آلودگی هوا
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به خبرنگار مهر گفت: خودروهای برقی و هیبریدی میتوانند در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و انتشار آلایندههای ناشی از تردد خودروها نقش داشته باشند، این موضوع برای ناوگان عمومی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اتوبوسها، تاکسیها و ونهای عمومی، در مقایسه با بسیاری از خودروهای شخصی، پیمایش روزانه بیشتری دارند و بخش قابلتوجهی از زمان خود را در محدودههای پرتردد شهری سپری میکنند.
حسن عباسنژاد اضافه کرد: در خودروهای تمامبرقی، انتشار مستقیم آلاینده از اگزوز وجود ندارد؛ هرچند میزان اثرگذاری زیستمحیطی آنها به شیوه تولید برق، کیفیت باتری، فرایند تولید خودرو و نحوه مدیریت باتریهای فرسوده نیز وابسته است. خودروهای هیبریدی نیز با ترکیب موتور احتراقی و سامانه برقی میتوانند مصرف سوخت و انتشار آلایندهها را کاهش دهند؛ بهویژه در مسیرهای شهری که توقف و حرکتهای مکرر، مصرف سوخت خودروهای معمولی را افزایش میدهد.
از این منظر، توسعه خودروهای عمومی کممصرف، علاوه بر آثار زیستمحیطی، میتواند به کاهش هزینههای سوخت و بهبود بهرهوری ناوگان کمک کند، در شرایطی که ناترازی انرژی و فشار بر منابع سوخت کشور به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل شده است، کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در ناوگان عمومی، دیگر صرفاً یک سیاست محیطزیستی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست مدیریت منابع کشور محسوب میشود.
با این حال، نباید تصور کرد که برقیسازی بهتنهایی مشکل آلودگی هوای تهران را حل میکند. کیفیت سوخت، صنایع آلاینده، منابع ثابت انتشار، وضعیت موتورسیکلتها، الگوی توسعه شهری و میزان استفاده شهروندان از حملونقل عمومی، همگی در این معادله نقش دارند.
فرسودگی ناوگان؛ مانعی که نمیتوان از کنار آن گذشت
یکی از موانع مهم در مسیر اصلاح حملونقل عمومی استان تهران، فرسودگی ناوگان است. خودروهای قدیمی، بهویژه آنهایی که از نظر فنی و آلایندگی در شرایط نامناسب قرار دارند، هزینه تعمیر و نگهداری بیشتری به شبکه حملونقل تحمیل میکنند و در بسیاری از موارد، آسایش و ایمنی مسافران را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
استاندار تهران، در همین راستا از فراهمشدن امکان واردات خودروهای برقی و کممصرف برای ناوگان حملونقل عمومی از مسیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: هدف از این اقدام، کمک به نوسازی ناوگان، کاهش مصرف سوخت و بهبود وضعیت آلودگی هواست.
وی گفت: واردکنندگان برای پایتخت ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی حملونقل عمومی با منشا ارز خارجی خریداری کردهاند و این خودروها بهتدریج وارد استان خواهد شد.
به گفته معتمدیان، این اقدام میتواند همزمان سه چالش اصلی تهران یعنی مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک را هدف بگیرد.
معتمدیان گفت: تمرکز بر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و اقدامات انجامشده در کمتر از پنج ماه، درآمدهای این منطقه را افزایش داده است.
به گفته او، این نتیجه نشان میدهد با شناخت ظرفیتها و تمرکز مدیریتی میتوان فرصتهای بزرگ اقتصادی استان را فعال کرد.
معتمدیان همچنین با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی در کاهش آلودگی هوای تهران و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: حرکت به سمت تولید خودروهای پاک و کممصرف، یک ضرورت ملی و بخشی از مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال سلامت مردم است.
او بر همکاری بیشتر میان بخشهای دولتی و خصوصی برای تسهیل تولید فناوریهای نوین تأکید کرد.
استاندار تهران همچنین خواستار شتاببخشی به روند تولید خودروهای هیبریدی در استان شد تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت هوا و توسعه پایدار برداشته شود.
وی بر لزوم مطلوب بودن قیمت و رعایت حداقل استانداردهای بینالمللی در کیفیت خودرو نیز تأکید کرد و گفت: تمرکز بر خودروهای هیبریدی و خودروهایی که بنزین کمتری مصرف میکنند یا به سمت حذف بنزین حرکت میکنند، اهمیت زیادی دارد.
به گفته او، روند سیاستگذاری برای تولید و ورود خودروهای هیبریدی به چرخه، امیدوارکننده است و این روند پیگیری خواهد شد.
این تصمیم، در صورت اجرای دقیق و نظارت مؤثر، میتواند یکی از مسیرهای تأمین خودروهای جدید برای ناوگان عمومی استان باشد. اهمیت آن نیز در این است که موضوع نوسازی خودروهای عمومی را از سطح یک مسئولیت صرفاً شهری، به مسئلهای مرتبط با مدیریت استانی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف تبدیل میکند.
با این حال، صدور مجوز واردات، آغاز یک فرایند است، نه پایان آن. شهروندان و رانندگان ناوگان عمومی در نهایت با تعداد خودروهای فعال، کیفیت خدمات، هزینه جابهجایی، دسترسی به ایستگاههای شارژ و وضعیت تعمیر و نگهداری مواجه خواهند بود؛ نه با تعداد مجوزهای صادرشده یا قراردادهای امضاشده.
ضرورت هماهنگی میان دستگاهها
برقیسازی ناوگان عمومی در استان تهران، بدون همکاری مجموعهای از دستگاهها امکان تحقق گسترده نخواهد داشت، وزارت نیرو برای تأمین برق و توسعه زیرساختهای شارژ، شهرداریها و سازمانهای حملونقل برای مدیریت خطوط، وزارت صمت و خودروسازان برای تأمین خودرو، پلیس راهور برای مسائل شمارهگذاری و تردد و نهادهای مالی برای تأمین اعتبار، هر یک بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند.
در چنین ساختاری، استانداری تهران میتواند نقش هماهنگکننده میان دستگاههای مسئول را ایفا کند؛ نقشی که اهمیت آن بهویژه در شهرستانهای استان بیشتر است، بسیاری از شهرهای پیرامونی تهران، با وجود جمعیت قابلتوجه و ارتباط روزانه با پایتخت، از نظر دسترسی به ناوگان مناسب و منظم حملونقل عمومی با محدودیت مواجهاند.
بدون خودروهای هیبریدی و برقی، مهار آلودگی هوا ممکن نیست
نمایندگان مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار مهر گفت: صنعت خودروسازی در شرایط کنونی میتواند نقش مهمی در مهار آلودگی هوا، بهتر شدن شرایط محیط زیست و بالا رفتن کیفیت هوای تنفسی مردم داشته باشد.
پیمان فلسفی افزود: تنوع بیشتر در سبد محصولات خودرویی و گذار به فناوریهای تازه، از جمله موتورهای هیبریدی و برقی، میتواند اثر چشمگیری در بهبود محیط زیست و کمتر شدن مصرف سوخت بگذارد.
به گفته این نماینده مجلس، حرکت صنعت خودرو به سمت فناوریهای جدید یک ضرورت است.
او تأکید کرد: برای کاهش مصرف سوخت، بهینهسازی انرژی و کاستن از بنزین و سوختهای فسیلی، چارهای جز استفاده از فناوریهایی مانند خودروهای هیبریدی و برقی نیست.
فلسفی گفت: مجلس شورای اسلامی، از طرحها، ایدهها و برنامههایی حمایت میکند که به توسعه این فناوریها و روشهای دانشبنیان و همراستا با فناوری روز دنیا کمک کند.
او اضافه کرد: حرکت صنعت خودرو به سمت محصولات کممصرف، هیبریدی و برقی میتواند همزمان مصرف سوختهای فسیلی را کم و آلودگی هوا را بهبود دهد و این مسیر باید در کشور ادامه یابد.
فلسفی تاکید کرد: اگر قرار باشد برقیسازی تنها در چند خط پرتردد پایتخت متمرکز شود، بخش بزرگی از شهروندانی که هر روز برای کار، تحصیل و دریافت خدمات به تهران رفتوآمد میکنند، از مزایای این طرح بهره چندانی نخواهند برد. بنابراین، برنامهریزی استانی باید علاوه بر مرکز تهران، شهرهای اقماری و مسیرهای بینشهری پرتردد را نیز در بر بگیرد.
در این میان، استانداری تهران میتواند با تعیین اولویتهای شهرستانی، پیگیری تأمین زیرساختهای لازم، ایجاد سازوکار گزارشدهی عمومی و هماهنگکردن منابع دستگاهها، به اجرای منسجمتر طرح کمک کند، البته موفقیت چنین نقشی به تعیین مسئولیتهای روشن، زمانبندی مشخص و انتشار گزارشهای قابل سنجش وابسته است.
زیرساخت شارژ؛ حلقهای که نباید فراموش شود
یکی از مهمترین چالشهای برقیسازی ناوگان عمومی، زیرساخت شارژ است. خودروهای برقی، بهویژه اتوبوسها و تاکسیهایی که ساعات طولانی در حال فعالیت هستند، به شبکهای مطمئن و متناسب با الگوی تردد خود نیاز دارند.
اگر ایستگاههای شارژ به اندازه کافی وجود نداشته باشند، یا تأمین برق آنها با مشکل مواجه شود، بخشی از خودروهای جدید ممکن است نتوانند با ظرفیت کامل به کار گرفته شوند. از سوی دیگر، هزینه تأمین باتری، تعمیرات تخصصی و آموزش نیروهای فنی نیز باید پیش از توسعه گسترده ناوگان مورد توجه قرار گیرد.
در تهران، همزمان با برنامههای برقیسازی، موضوع توسعه ایستگاههای شارژ نیز مطرح شده است؛ اما تجربه طرحهای بزرگ حملونقل نشان میدهد که فاصله میان اعلام برنامه و بهرهبرداری پایدار از زیرساخت، میتواند طولانی و پرهزینه باشد. بنابراین، هر طرح نوسازی باید از ابتدا، برنامه تأمین برق، تعمیر و نگهداری، آموزش نیروی انسانی و تأمین قطعات را در کنار خرید خودرو تعریف کند.
حمایت از رانندگان؛ شرط موفقیت نوسازی
تغییر فناوری ناوگان عمومی بدون توجه به وضعیت اقتصادی رانندگان نیز با دشواری روبهرو خواهد شد، بسیاری از رانندگان تاکسی و خودروهای عمومی، توان مالی لازم برای خرید خودروهای جدید را ندارند و در صورت نبود تسهیلات مناسب، ممکن است از مشارکت در طرحهای نوسازی بازبمانند.
از سوی دیگر، هزینه اولیه خودروهای برقی و نگرانی درباره قیمت باتری، خدمات پس از فروش و ارزش خودرو در بازار دستدوم، از عواملی است که میتواند تصمیم رانندگان را تحت تأثیر قرار دهد، به همین دلیل، سیاست نوسازی باید علاوه بر تأمین خودرو، سازوکارهای مالی روشن، تسهیلات قابلپرداخت و تضمین دسترسی به خدمات فنی را نیز پیشبینی کند.
در این زمینه، استفاده از ظرفیت تولید داخلی، واردات هدفمند برای جبران کمبودها و حمایت از شرکتهای ارائهدهنده خدمات فنی میتواند در کنار هم دنبال شود. هدف نهایی باید آن باشد که نوسازی ناوگان به کاهش فشار اقتصادی بر رانندگان و بهبود کیفیت خدمات برای مسافران منجر شود، نه اینکه صرفاً به تغییر نوع خودروها محدود بماند.
تهران برای عبور از بحران آلودگی هوا و فرسودگی ناوگان، به تصمیمهایی نیاز دارد که از سطح شعار فراتر بروند، خودروهای عمومی برقی و هیبریدی میتوانند یکی از ابزارهای این تغییر باشند؛ به شرط آنکه نوسازی ناوگان، تأمین زیرساخت، حمایت از رانندگان و توزیع عادلانه خدمات، همزمان و در قالب یک برنامه روشن دنبال شود. در غیر این صورت، حتی پیشرفتهترین خودروها نیز در برابر مشکلات ساختاری حملونقل عمومی، تنها راهحلی محدود و موقت باقی خواهند ماند.