جوان آنلاین: در اطلاعیه‌ای که دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی شامگاه یکشنبه ۲۹ شهریور درباره وضعیت درمان این مرجع تقلید منتشر کرد آمده است:

«در پی پیگیری‌ها و ابراز نگرانی آحاد مؤمنین و علاقه‌مندان، پیرامون وضعیت سلامتی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی به اطلاع می‌رساند: معظم‌له شامگاه جمعه ۲۷ شهریور، به دلیل بروز عارضه ریوی و به‌منظور پیگیری روند درمان و مراقبت‌های پزشکی، در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شدند.

ایشان هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارند و اقدامات درمانی در حال پیگیری و انجام است.

ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر آحاد مردم، از عموم مؤمنین و علاقه‌مندان درخواست داریم تا با استغاثه به درگاه خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، به‌ویژه ساحت مقدس ولی‌نعمت‌مان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، جهت شفای عاجل و بهبودی کامل مرجع عالی‌قدر، دعا نمایند.»