کد خبر: 1380545
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۰
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

همه ظرفیت‌های کشور باید برای حفظ تولید و تداوم اشتغال به میدان بیاید

3 رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در کانون برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی کشور، خواستار بسیج همه ظرفیت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و بخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از توقف تولید، صیانت از اشتغال و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی شد و بر مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی و آغاز این رویکرد از مجموعه دولت تأکید کرد.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، جلسه هیات دولت عصر امروز، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در محور سیاست‌ها و اقدامات اجرایی کشور، اظهار داشت: شعار و برنامه عملی دولت بر محور تولید استوار است و همه کشور، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اداری باید رویکرد و برنامه‌های خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه «به هیچ وجه نباید اجازه دهیم تولید متوقف شود»، تصریح کرد: در شرایط کنونی، همه بخش‌های کشور باید با هم‌افزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی تلاش کنند.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در تمامی سطوح جامعه به عنوان راهکاری مهم در کمک به استمرار چرخه تولید تأکید کرد و افزود: مردم، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، مسئولانه عمل کنند. صرفه‌جویی باید از خانه‌ها و محیط‌های عمومی و تجاری تا ساختمان‌های اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت اجرای جدی طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، از وزرا و مدیران دستگاه‌ها خواست این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند و گفت: رفتار مدیران و مسئولان اهمیت زیادی دارد؛ اگر قرار است مردم را به اقدامی دعوت کنیم، باید خودمان پیشگام آن باشیم و تغییر رفتار را از مجموعه دولت آغاز کنیم.

رئیس جمهور همچنین به جلسات متعدد و گفت‌و‌گو با ائمه جمعه، مساجد، نهاد‌های مردمی، بسیج، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مختلف برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و حمایت از تولید اشاره کرد و اظهار داشت: همه ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی کشور باید برای کمک به کاهش مصرف انرژی، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی فعال شود.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت دورکاری و امکان کاهش استفاده از برخی ساختمان‌های اداری، بر بررسی و اجرای راهکار‌های مختلف برای کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که بتواند به کاهش مصرف، مدیریت منابع و در عین حال حفظ جریان تولید کشور کمک کند، باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نیازمند یک بسیج همگانی و همکاری فراگیر هستیم تا با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، چرخ تولید کشور در حرکت بماند و زمینه برای حفظ اشتغال و استمرار فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

بررسی نظام جبران خدمت کارکنان دولت

در ادامه جلسه هیئت دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی تحلیلی و تفصیلی درباره «نظام جبران خدمت کارکنان نظام اداری» ارائه کرد که این گزارش از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این گزارش، ابعاد مختلف نظام جبران خدمت کارکنان دولت و موضوعات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت دولت دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را در این زمینه مطرح کردند.

بررسی اقدامات برای عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولیدکنندگان

همچنین در جلسه امروز، گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری تهران با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه عرضه مستقیم کالا‌های تولیدی و خرید سلف محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان ارائه شد.

بر اساس این گزارش، محصولات خریداری‌شده از کشاورزان در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه می‌شود؛ اقدامی که با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تسهیل فرآیند عرضه محصولات تولیدی انجام شده است.

بررسی مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت نیز وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مسائل، چالش‌ها و مشکلات حوزه‌های تحت مدیریت خود را مطرح کردند و موضوعات مربوطه در حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مدیریت مصرف انرژی ، دولت
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