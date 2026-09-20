نخستین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن، به پایان رسید.

در روز نخست این بازی‌ها ۱۰۱ مدال توزیع شد که ۲۶ کشور توانستند نام خود را در جدول توزیع مدال‌ها قرار بدهند.

در این روز تیم چین با ۱۱ طلا، ۶ نقره و ۳ برنز و مجموع ۲۰ مدال، بهترین عملکرد را داشت و توانست در صدر جدول مدالی قرار بگیرد. هشت کشور نیز توانستند طعم تصاحب مدال طلا را بچشند.

کاروان ایران نیز به لطف مدال برنزی که تیم ملی بسکتبال بدست آورد، نامش وارد جدول توزیع مدال‌ها شد.

جدول توزیع مدال‌ها در پایان روز نخست در زیر آمده است: